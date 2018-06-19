Константин Райкин даст моноспектакль в Георгиевске 

Российский актер Константин Райкин выступит в ставропольском Георгиевске с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…». Выступление состоится 27 июля в рамках кинофестиваля «Хрустальный Источник».
Спектакль пройдет в Георгиевском дворце культуры. Билеты на него можно приобрести в театральной кассе, сообщает городской портал «Георгиевский».
Ранее также сообщалось, что в Железноводске в рамках фестиваля пройдет встреча с заслуженной артисткой России Натальей Варлей, исполнившая роль Нины в фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика».
Открытый кинофестиваль «Хрустальный источник» пройдет в городах Кавминвод с 21 по 28 июля. Конкурсная программа будет включать более десятка фильмов. Также запланированы внеконкурсные показы, программы авторского и детского кино.