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Начались съёмки мелодрамы на татарском языке
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Начались съёмки мелодрамы на татарском языке 

АиФ Казань 3 минуты назад
Фото: АиФ Казань
По словам режиссёра и соавтора сценария телесериала Нурании Жамали, ей давно хотелось поставить фильм, лейт­мотивом которого стало бы повествование о смысле жизни после выхода на пенсию. «Я уверена, что наша жизнь после выхода на пенсию будет такой, какой мы её для себя сделаем. Это время может быть наполнено чувством удовлетворения и расслабления после многих лет упорного труда, а может стать периодом одиночества и скуки, когда жизнь теряет смысл. Во что именно пенсия превратится для человека, зависит не только от внешних обстоятельств, но и от его собственного отношения к старости», — уверена режиссёр.
Действие будущей картины разворачивается в наши дни в коттеджном посёлке, где проживают несколько семей. У каждой семьи свои житейские — бытовые и этические — проблемы. Соседи живут за высокими заборами и не знают друг друга. Но однажды, с приездом весёлого и мудрого пенсионера бабая Бакира, жизнь всех оби­тателей посёлка неожиданно меняется.
В главных ролях нового сериала заняты ведущие актёры Камаловского театра. Жамали уверена, что фильм ждёт зрительский успех — история, положенная в основу сценария, понятна и близка каждому, а любимые многими татарстанцами артисты сделают её убедительной.
«Нежданный гость» — это жизнеутверждающий музыкаль­ный телефильм с красивыми песнями, остроумными шутками, национальным колоритом и капелькой грусти. Фильм, думаю, понравится нашим зрителям», — говорит она.
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