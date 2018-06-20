Обратная сторона профессии: театральный режиссер

Алексей, вас знают, прежде всего, как актера, исполнителя главной роли в картине «Нелюбовь». А кто вы больше — актер или режиссер? Что для вас интереснее?

Режиссура — очень интересная и сложная профессия, и я в ней еще очень недалеко продвинулся. Я в первую очередь актер, но так вышло, что мне долгое время не предлагали тех ролей, которые мне были бы по-настоящему интересны. Поэтому пришлось инициировать такие проекты самому.

Что главное для режиссера, как считаете?

Позиция, наверное, жизненная философия. И, конечно, способность создавать образы чтобы раскрыть ту или иную тему.

Продолжите фразу: «Быть режиссером — значит»…

Создавать миры.

Как строится обычно ваш рабочий режиссерский день?

Полтора часа йоги и медитации, потом репетиция, обед, сон, поход в какое-то интересное место за впечатлениями. Шучу. По-разному строятся дни. Иногда необходимо просто побродить одному по городу или в кафе с друзьями посидеть, чтобы нащупать дальнейший путь. А потом репетиции, репетиции, репетиции.

Как создается проект? С чего начинается работа над? Много ли времени проходит от идеи до реализации? В чем возникают сложности, как правило?

Все зависит от множества факторов. Иногда проект начинается с того, что тебе предлагают сделать что-то конкретное, иногда в голове появляется образ, картинка и от нее уже раскручивается вся конструкция.

Ваша новая постановка — «Кто убил Анну» (прим. ред. — показ состоялся на международном театральном фестивале Толстой Weekend в музее-усадьбе «Ясная Поляна») создана в жанре сторителлинга. То есть вы 700-страничный роман классика рассказываете за один час десять минут голосом одной актрисы. На чем вы сделали акценты? И каково это — работать с классикой. Ответственно? Ведь, среди театралов и любителей помимо ценителей современной интерпретации классики есть и критики, вторых, может, даже больше.

Работать с классикой, конечно же, ответственно, но жуть как интересно. Я воспринимаю это как творческий вызов — вступить в диалог с таким крупным автором, как Толстой, и суметь этот диалог поддержать. Это интересное приключение.

Сторителлинг позволяет проделывать такие фокусы и несмотря на отсутствие декораций и спецэффектов, спектакли получаются не менее зрелищными, может даже наоборот, ведь основную работу проделывает фантазия зрителя.

«Кто убил Анну » мы делаем с замечательной актрисой Мастерской Мариной Васильевой . Это она (и Лев Николаевич, конечно же) — автор того текста, который зритель слышит в спектакле, ее глазами мы видим историю Анны Карениной.

Очень многие молодые люди стремятся в актерскую среду, в режиссуру. Но тут, согласитесь, нужно, чтобы сошлись звезды, карьера сложилась. Что бы вы посоветовали юным максималистам, штурмующим двери Школы-студии? Верить в себя, понятно, а что еще?

Прежде всего как следует еще раз подумать, а действительно ли именно этим я хочу заниматься всю жизнь, ведь нет ничего печальнее посредственного и невостребованного актера.