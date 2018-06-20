Ещё
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит 

Рамблер 11 часов назад
Режиссёры, пытаясь заигрывать с публикой, часто включают в фильмы спорные сцены. Студии же настаивают на удалении подобных эпизодов, ведь провокационные сцены сужают аудиторию за счёт повышения возрастного ценза. Кроме того, излишняя откровенность или насилие вызывают возмущение в обществе. И эти сцены из фильмов вырезали.
1. Фильм ужасов «Оно» по книге Стивена Кинга, который снял режиссёр Андрес Мускетти в 2017 году, — картина не самая жизнерадостная. Но если бы в режиссёрское кресло сел Кэри Фукунага, то лента стала бы намного страшнее. Он написал сценарий, который буквально шокировал родителей юных артистов. Так, в одной из сцен дети должны были участвовать в оргии, совершая обряд перехода во взрослую жизнь. Студия без промедления вычеркнула подобные эпизоды из сценария.
2. В фильме «Дивергент» 2014 года есть эпизод, когда новичок Эдвард получает удар ножом в глаз. Однако эту сцену всё-таки убрали, потому что она мешала главной истории.
3. Лента «Дэдпул» вышла в 2016 году. Фильм имел рейтинг 18+ и стал очень популярным. Но картина всё-таки лишилась одного эпизода: герои должны были произносить диалог в баре, но он оказался настолько вульгарным, что даже для рейтинга 18+ эпизод стал чересчур жёстким. Режиссёр Тим Миллер рассказал, что в диалоге было очень много оскорблений в адрес всех слоёв населения, что он не решился снимать сцену.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В кого превратились юные советские звезды1
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые крупные провалы в кино2
Роли, которые стали для актеров пыткой
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение