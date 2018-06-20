Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит

Режиссёры, пытаясь заигрывать с публикой, часто включают в фильмы спорные сцены. Студии же настаивают на удалении подобных эпизодов, ведь провокационные сцены сужают аудиторию за счёт повышения возрастного ценза. Кроме того, излишняя откровенность или насилие вызывают возмущение в обществе. И эти сцены из фильмов вырезали.

1. Фильм ужасов «Оно» по книге Стивена Кинга , который снял режиссёр Андрес Мускетти в 2017 году, — картина не самая жизнерадостная. Но если бы в режиссёрское кресло сел Кэри Фукунага, то лента стала бы намного страшнее. Он написал сценарий, который буквально шокировал родителей юных артистов. Так, в одной из сцен дети должны были участвовать в оргии, совершая обряд перехода во взрослую жизнь. Студия без промедления вычеркнула подобные эпизоды из сценария.

2. В фильме «Дивергент» 2014 года есть эпизод, когда новичок Эдвард получает удар ножом в глаз. Однако эту сцену всё-таки убрали, потому что она мешала главной истории.