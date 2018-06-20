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Как Элина Быстрицкая стала полковником
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Как Элина Быстрицкая стала полковником 

Рамблер 11 часов назад
Актриса Элина Быстрицкая мечтала сыграть Аксинью в «Тихом Доне». Она сама позвонила режиссёру Сергею Герасимову. Тот уже измучился в поисках исполнительницы. Чтобы найти фактурную казачку, он даже писал письма в колхозы и просил подыскать героиню. Когда Быстрицкая пришла на пробы, её попросили прочитать отрывок из Шолохова, который ещё со студенческих лет ей не давался. Но исполнение впечатлило Герасимова, Быстрицкая роль получила. Однако актрисе нужно было срочно поправиться, чтобы выглядеть, как настоящая казачка. Она усиленно питалась, но никак не могла дотянуть до идеала. Выдавали артистку и руки, тонкие и изящные. Чтобы руки Элины Авраамовны выглядели натруженными и огрубевшими, на них наносили особый грим, а перед некоторыми эпизодами актриса подолгу стирала бельё в холодной воде. Во время съёмок фильма, которые проходили возле города Каменск-Шахтинский, местные жительницы давали актрисе уроки: они учили её носить коромысло так, чтобы вода не расплёскивалась, а мужчины не отрывали глаз. Быстрицкая постоянно тренировалась: ежедневно она выходила на улицу в пять утра с коромыслом на плечах. После выхода ленты талант и старания Элины Быстрицкой оценили: она получила звание полковника казачьих войск.
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