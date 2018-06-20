Бывший актёр тверского ТЮЗа снял фильм о своем деде с Владимиром Этушем в главной роли

Бывший актёр Тверского ТЮЗа Сергей Батаев снял свой дебютный короткометражный фильм «Старый вояка». Фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной, главную роль в нем сыграл Народный артист СССР и Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимир Этуш . О том, как народный артист согласился принять участие в съемках, о чем и как снимался фильм, режиссер рассказал корреспонденту ТИА.

Сергей Батаев семь лет работал в тверском Театре юного зрителя. «Старый вояка» — это дебютная работа актера и выпускника Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

История, положенная в основу фильма, — о жизни прапрадедушки Сергея Батаева. Это история солдата Петрунина Сергея Семёновича, который вернулся с серьёзным ранением с фронта в начале января 45-го года и больше всего на свете ждал Победу: — Всё оставшееся время он собирался вернуться обратно, на передовую, и твердил одну и ту же фразу: «Только бы дожить до конца, только бы услышать, что война закончилась». Но болезнь прогрессировала. 8 мая он помылся в бане, надел парадный китель и на рассвете 9-го умер, так и не услышал, что война закончилась. Это было страшное военное время, когда обыкновенные люди каждый день совершали подвиг. Дочь Сергея Семёновича тянула всё хозяйство на себе. В семье было восемь детей, воспитание которых легло на плечи хрупкой женщины, когда муж воевал. И «Старый вояка» — тоже об этом.

Сергея Батаева назвали в честь героя.

Фильм снимался в Тверской области. Основное место съемок — усадьба Василёво, на территории которой группа Сергея Батаева жила два дня. Всего съемочный процесс занял четыре дня, съемки также проходили в деревнях Савино, Новинках и Змеёво.

96-летний Владимир Абрамович Этуш, сыгравший в фильме главную роль, снимался все четыре дня по 8-10 часов. Народный артист, прошедший Великую Отечественную войну, прочитав сценарий, согласился сниматься в фильме:

— Я пришел на спектакль Владимира Этуша и увидел его в дедушке (по сценарию его зовут Егор Кузьмич). Набрлся наглости, связался с его супругой, отправил сценарий. И через два дня оба дали согласие на участие в съемках. Заслуженная артистка РФ Ольга Тумайкина прочитала сценарий и тоже согласилась сниматься.

Кроме звездного состава, в кино Сергея Батаева снималась талантливая молодежь из разных городов России. В роли внука Егора Кузьмича снялся Арслан Бикбаев. — Все актёры были послушными и исполнительными. В том числе, Владимир Этуш. Он правда очень послушный актер и говорил, что «счастлив работать с таким начальником, как Серёжа». Он вообще очень много шутил на съемках.

Съемки «Старого вояки» закончились 17 июня. Фильм снят по сценарию Алины Галиаскаровой. Пост благодарности на своей странице ВКонтакте Сергей Батаев посвятил всем, кто принимал участие в съемках и помогал снимать фильм. Поддержку проекту оказали: Федеральное агентство по делам молодежи — Росмолодежь, Фонд Елены и Геннадия Тимченко , фонд развития культуры «Отчий дом». Кроме того, режиссер написал слова благодарности Тверскому ТЮЗу, а также Твери и Торжку за гостеприимство.

Сейчас Сергей Батаев ищет композиторов, которые готовы написать музыку для фильма.

Фильм «Старый вояка» обещают выпустить на экраны в мае 2019 года, первый закрытый показ пройдет осенью 2018-го. Сам главный герой — Владимир Этуш — предрекает ему очень яркую и долгую жизнь.