Ещё
В кого превратились юные советские звезды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В кого превратились юные советские звезды 

Рамблер 8 часов назад
В семидесятые-восьмидесятые годы в Советском Союзе сняли десятки фильмов для детей, которые стали настоящими хитами. Юные артисты, сыгравшие в этих картинах, стали не просто звёздами, а кумирами для своего поколения. Какими они стали сейчас, спустя 30-40 лет? Смотрим на наших любимцев.
1. Наталья Седых, воплотившая на экране очаровательную Настеньку в ленте «Морозко» в 1964 году. Сейчас Наталье 69 лет.
2. Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, появившиеся в фильме «Приключения Электроника», — сегодня 52-летние мужчины.
3. Дмитрий Барков, недотёпа Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина», отпраздновал 46 день рождения.
4. Егор Дружинин, неугомонный Петя Васечкин из той же ленты, сегодня 46-летний востребованный хореограф.
5. Инга Илья, возлюбленная Петрова и Васечкина Маша, — актриса, ей также 46 лет.
6. Наталья Гусева, незабываемая Алиса с огромными глазами из фильма «Гостья из будущего», которой исполнилось 46 лет, работает биохимиком, а в последнее время вернулась к кинопроектам.
7. Татьяна Проценко, Мальвина из «Приключений Буратино», стала актрисой и литератором. Татьяне 50 лет.
8. Дмитрий Иосифов, проказник Буратино, нашёл себя в киноиндустрии. 52-летний мужчина снимается, ставит фильмы и пишет сценарии.
9. Яна Поплавская, снявшаяся в музыкальной ленте «Про Красную шапочку», в 50 лет по-прежнему активна. Она снимается в кино и на телевидении, ведёт теле— и радиопрограммы и преподаёт.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые крупные провалы в кино2
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кто станет новым «Холостяком»1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение