В кого превратились юные советские звезды

В семидесятые-восьмидесятые годы в Советском Союзе сняли десятки фильмов для детей, которые стали настоящими хитами. Юные артисты, сыгравшие в этих картинах, стали не просто звёздами, а кумирами для своего поколения. Какими они стали сейчас, спустя 30-40 лет? Смотрим на наших любимцев.

1. Наталья Седых , воплотившая на экране очаровательную Настеньку в ленте «Морозко» в 1964 году. Сейчас Наталье 69 лет.

3. Дмитрий Барков , недотёпа Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина», отпраздновал 46 день рождения.

4. Егор Дружинин , неугомонный Петя Васечкин из той же ленты, сегодня 46-летний востребованный хореограф.

5. Инга Илья, возлюбленная Петрова и Васечкина Маша, — актриса, ей также 46 лет.

6. Наталья Гусева , незабываемая Алиса с огромными глазами из фильма «Гостья из будущего», которой исполнилось 46 лет, работает биохимиком, а в последнее время вернулась к кинопроектам.

7. Татьяна Проценко , Мальвина из «Приключений Буратино», стала актрисой и литератором. Татьяне 50 лет.

8. Дмитрий Иосифов , проказник Буратино, нашёл себя в киноиндустрии. 52-летний мужчина снимается, ставит фильмы и пишет сценарии.