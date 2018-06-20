Илон Маск построит парк Юрского периода 

На волне популярности фильма «Мир Юрского периода 2» — ремейка легендарной киноленты Стивена Спилберга, один из пользователей твиттера предложил Илону Маску построить настоящий парк с динозаврами. И… изобретателю идея пришлась по вкусу!
Дискуссия развернулась под постом ученого, в котором он сделал репост твита следующего содержания: «Удивительно, что у Илона Маска есть миллиарды долларов, компания по космической колонизации, креативная и гениальная девушка, а он, так же как и я, губит свое утро, споря с идиотами в соцсетях». Изобретатель приписал к репосту, что враг его врага — его друг.
The enemy of my enemy is myself https://t.co/momMBAEuzU
— Elon Musk (@elonmusk) 17 июня 2018 г.
Под этой записью один из пользователей с ником Роб Кубаки предложил Илону построить парк Юрского периода с самыми настоящими динозаврами. Видимо, пересмотрел кино.
Elon, we need a real Jurassic Park.
— Rob Kubacki (@Wi_Writer) 17 июня 2018 г.
«Илон, нам нужен настоящий парк Юрского периода».
И, что удивительно, через пару часов Илон Маск отозвался — его лаконичный ответ выражал согласие.
— Elon Musk (@elonmusk) 17 июня 2018 г.
В последнее время ученый немало удивлял поклонников по всему миру необычными проектами — автомобилем в космосе, тоннелем под Лос-Анджелесом, огнеметами. А потому пользователи твиттера решили, что, возможно, это никакая не шутка и он действительно может построить такой парк.
Why not combine them and have dinosaurs with flamethrowers?
Two birds with one stone pic.twitter.com/hQZZCa8hGx
— Sekwah (@sekwah41) 18 июня 2018 г.
«Почему бы не объединить динозавров и огнеметы? Два зайца одним выстрелом».
We literally have a series of movies about why this is a absolutely terrible idea!
….Do it!
— N U R O ™ (@NuroDev) 17 июня 2018 г.
«Есть целая серия фильмов о том, почему это абсолютно ужасная идея. Сделай это!»
Nooo please nooo
— Sergio Peregrina (@PeregrinIvan) 19 июня 2018 г.
«Не-е-е-ет, пожалуйста, не-е-е-ет».
Илон Маск больше не комментировал тему с парком Юрского периода, но пользователи твиттера продолжили обсуждать эту забавную и одновременно жуткую идею.
Noooo! bad idea we saw how it turned out terriblely every damn time. Just no… not that.
— Kira Carino (@TheKiraCarino) 17 июня 2018 г.
«Не-е-ет! Плохая идея, мы видели, каким кошмаром это заканчивается каждый гребаный раз. Просто… не делайте этого».
So I'm thinking we'll have a real Jurassic Park in the next 20 years?
— Pete Rock (@EvilAstronomer) 17 июня 2018 г.
«Я так понимаю, в ближайшие 20 лет у нас будет реальный парк Юрского периода?»
YES YES YES.
— NEILA (@OddOuntane) 17 июня 2018 г.
«ДА ДА ДА»
THERE HAVE BEEN 6 MOVIES ABOUT THIS. HAVEN'T YOU LEARNED ANYTHING?! pic.twitter.com/ovVCtPgmNg
— Q (@alcoholocauster) 17 июня 2018 г.
«Об этом было шесть фильмов. Ничему не научило?»
Если кто-то проспал последние 28 лет, то напоминаем, что «Парк Юрского периода» — это фильм о том, как живые динозавры, клонированные из древней ДНК, вышли из-под контроля и начали охоту на людей. Отличная идея, Илон Маск, поддерживаем!