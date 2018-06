Илон Маск построит парк Юрского периода

На волне популярности фильма «Мир Юрского периода 2» — ремейка легендарной киноленты Стивена Спилберга , один из пользователей твиттера предложил Илону Маску построить настоящий парк с динозаврами. И… изобретателю идея пришлась по вкусу!

Дискуссия развернулась под постом ученого, в котором он сделал репост твита следующего содержания: «Удивительно, что у Илона Маска есть миллиарды долларов, компания по космической колонизации, креативная и гениальная девушка, а он, так же как и я, губит свое утро, споря с идиотами в соцсетях». Изобретатель приписал к репосту, что враг его врага — его друг.

The enemy of my enemy is myself https://t.co/momMBAEuzU

— Elon Musk (@elonmusk) 17 июня 2018 г.

Под этой записью один из пользователей с ником Роб Кубаки предложил Илону построить парк Юрского периода с самыми настоящими динозаврами. Видимо, пересмотрел кино.

Elon, we need a real Jurassic Park.

— Rob Kubacki (@Wi_Writer) 17 июня 2018 г.

«Илон, нам нужен настоящий парк Юрского периода».

И, что удивительно, через пару часов Илон Маск отозвался — его лаконичный ответ выражал согласие.

— Elon Musk (@elonmusk) 17 июня 2018 г.

В последнее время ученый немало удивлял поклонников по всему миру необычными проектами — автомобилем в космосе, тоннелем под Лос-Анджелесом, огнеметами. А потому пользователи твиттера решили, что, возможно, это никакая не шутка и он действительно может построить такой парк.

Why not combine them and have dinosaurs with flamethrowers?

Two birds with one stone pic.twitter.com/hQZZCa8hGx

— Sekwah (@sekwah41) 18 июня 2018 г.

«Почему бы не объединить динозавров и огнеметы? Два зайца одним выстрелом».

We literally have a series of movies about why this is a absolutely terrible idea!

….Do it!

— N U R O ™ (@NuroDev) 17 июня 2018 г.

«Есть целая серия фильмов о том, почему это абсолютно ужасная идея. Сделай это!»

Nooo please nooo

— Sergio Peregrina (@PeregrinIvan) 19 июня 2018 г.

«Не-е-е-ет, пожалуйста, не-е-е-ет».

Илон Маск больше не комментировал тему с парком Юрского периода, но пользователи твиттера продолжили обсуждать эту забавную и одновременно жуткую идею.

Noooo! bad idea we saw how it turned out terriblely every damn time. Just no… not that.

— Kira Carino (@TheKiraCarino) 17 июня 2018 г.

«Не-е-ет! Плохая идея, мы видели, каким кошмаром это заканчивается каждый гребаный раз. Просто… не делайте этого».

So I'm thinking we'll have a real Jurassic Park in the next 20 years?

— Pete Rock (@EvilAstronomer) 17 июня 2018 г.

«Я так понимаю, в ближайшие 20 лет у нас будет реальный парк Юрского периода?»

YES YES YES.

— NEILA (@OddOuntane) 17 июня 2018 г.

«ДА ДА ДА»

THERE HAVE BEEN 6 MOVIES ABOUT THIS. HAVEN'T YOU LEARNED ANYTHING?! pic.twitter.com/ovVCtPgmNg

— Q (@alcoholocauster) 17 июня 2018 г.

«Об этом было шесть фильмов. Ничему не научило?»

Если кто-то проспал последние 28 лет, то напоминаем, что «Парк Юрского периода» — это фильм о том, как живые динозавры, клонированные из древней ДНК, вышли из-под контроля и начали охоту на людей. Отличная идея, Илон Маск, поддерживаем!