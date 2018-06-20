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В Петербурге скончался актер из «Улицы разбитых фонарей»
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В Петербурге скончался актер из «Улицы разбитых фонарей» 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Петербурге 19 июня скончался актер Юрий Ароян, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друзей актера.
«Сегодня на 68 году жизни скончался артист кино Юрий Ароян», — написал во «ВКонтакте» один из друзей актера Марк Портной. Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. Работал в различных театрах России, в том числе в Петербурге. Писал киноповести, рассказы и стихи. Снялся в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Женская логика» и других.
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