В Петербурге скончался актер из «Улицы разбитых фонарей»

В Петербурге 19 июня скончался актер Юрий Ароян , сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друзей актера.

«Сегодня на 68 году жизни скончался артист кино Юрий Ароян», — написал во «ВКонтакте» один из друзей актера Марк Портной. Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. Работал в различных театрах России, в том числе в Петербурге. Писал киноповести, рассказы и стихи. Снялся в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Женская логика» и других.