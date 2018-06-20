Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» обнаружили мертвым 

Российский актер Юрий Ароян был найден мертвым 20 июня. Его обнаружили в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Причина смерти не сообщается. Юрий Ароян родился в Грузинской ССР в 1950 году. Он снимался в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа и «Господин оформитель» Олега Тепцова. Массовый зритель помнит его по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности » и «Бандитский Петербург». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и пытается установить причину смерти мужчины. Уже известно, что соседи Юрия Арояна рассказали прибывшим на место обнаружения его тела правоохранителям о слабости артиста: он имел склонность к алкоголизму, и в последние дни пил особенно много. Юрий Ароян окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище им. Волкова. Начинал Ароян как артист клоунады, в Московском цирке на Цветном бульваре он выходил на манеж в некоторых репризах известных советских клоунов В. Моторина и В. Кондратова и имел успех. Работал в различных театрах России, в том числе Санкт-Петербурге. Писал киноповести, рассказы и стихи. Ранее МедикФорум писал о том, что популярный певец 90-х Андрей Губин не может побороть депрессию, от которой страдает уже много лет.