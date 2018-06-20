Роли, которые стали для актеров пыткой

Фильмы ужасов снимаются, чтобы хорошенько попугать публику. Но некоторые триллеры заставили испугаться и самих создателей.

1. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика 1971 года испортил зрение исполнителю главной роли Малкольму Макдауэллу . В одном из эпизодов его персонажу насильно открывают глаза и не дают опустить веки с помощью специального прибора. Актёру на съёмках повредили роговицу, у него ушло несколько десятков лет на то, чтобы смириться.

2. Ужастик «Птицы» Альфреда Хичкока довел до ужаса Типпи Хедрен , исполнительницу главной роли. Режиссёр пообещал, что на съёмках будут использоваться роботизированнные птицы, но в один из первых дней выпустил настоящих птиц. Типпи получила не только синяки и царапины, но и настоящую душевную травму.

3. «Ребёнок Розмари» стал сущим кошмаром для Мии Фэрроу . Актриса придерживалась вегетарианской диеты, но режиссёр Роман Полански попросил её съесть в кадре сырую куриную печень, причём актрисе потребовалось сделать несколько дублей.

4. Лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» превратился в неприятное воспоминание для актёров. Чтобы на их лицах был неподдельный страх, режиссёры постоянно преследовали их, ограничивали в еде и мешали спать.