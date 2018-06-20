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Роли, которые стали для актеров пыткой
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Роли, которые стали для актеров пыткой 

Рамблер 7 часов назад
Фильмы ужасов снимаются, чтобы хорошенько попугать публику. Но некоторые триллеры заставили испугаться и самих создателей.
1. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика 1971 года испортил зрение исполнителю главной роли Малкольму Макдауэллу. В одном из эпизодов его персонажу насильно открывают глаза и не дают опустить веки с помощью специального прибора. Актёру на съёмках повредили роговицу, у него ушло несколько десятков лет на то, чтобы смириться.
2. Ужастик «Птицы» Альфреда Хичкока довел до ужаса Типпи Хедрен, исполнительницу главной роли. Режиссёр пообещал, что на съёмках будут использоваться роботизированнные птицы, но в один из первых дней выпустил настоящих птиц. Типпи получила не только синяки и царапины, но и настоящую душевную травму.
3. «Ребёнок Розмари» стал сущим кошмаром для Мии Фэрроу. Актриса придерживалась вегетарианской диеты, но режиссёр Роман Полански попросил её съесть в кадре сырую куриную печень, причём актрисе потребовалось сделать несколько дублей.
4. Лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» превратился в неприятное воспоминание для актёров. Чтобы на их лицах был неподдельный страх, режиссёры постоянно преследовали их, ограничивали в еде и мешали спать.
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