Найден мертвым актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Тело актера Юрия Арояна найдено в его собственной квартире в Санкт-Петебурге, сообщает ИА Nation News.

Также отмечается, что рядом с актером нашли оружие. Соседи заверили представителей правоохранительных органов , что погибший злоупотреблял алкоголем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Юрий Ароян родился в Грузии, снимался в советском и российском кино, служил в театрах. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «По имени Барон». Появлялся и в таких известных фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».