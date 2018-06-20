Самые крупные провалы в кино

Создание блокбастера требует значительных вложений. Но иногда даже звёздные исполнители и феноменальные спецэффекты не приносят фильму ожидаемого успеха. Эти фильмы, снятые за последние полтора десятка лет, зрители не оценили.

1. «Спиди-гонщик», 2008 год. В адаптацию манги и аниме шестидесятых годов вложили 120 миллионов долларов, но в международном прокате он собрал всего лишь 94 миллиона.

2. Ленту «Сахара» планировали выпустить в 2005 году. Изначально на создание картины выделили 80 миллионов, но позднее бюджет разросся до 130. По разным причинам лента вышла лишь в 2013 году и собрала всего 119 миллионов.

3. Съёмки романтической комедии «Как знать» стоили студии 120 миллионов долларов. Вышедший в 2010 году фильм с участием звёзд первой величины заработал 49 миллионов.

4. Картина «Бен-Гур», обновлённая версия эпика 1959 года, увидевшая свет в 2016, была наполнена спецэффектами. Но при 100-миллионном бюджете картина получила от зрителей лишь 94.

5. Анимационный фильм «Тайна Красной планеты» ещё до выхода в 2011 году приговорили к успеху. Как ни странно, история не нашла понимания у публики и принесла создателям всего 39 миллионов долларов при том, что на создание мультика потратили 150 миллионов.