Ещё
Режиссер «Идеальных незнакомцев» снимет фильм о суициде для Голливуда
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Режиссер «Идеальных незнакомцев» снимет фильм о суициде для Голливуда 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Паоло Дженовезе, итальянский режиссер, подаривший миру хит «Идеальные незнакомцы», ремейки на который уже создаются по всему миру (в том числе и России), снимет первый фильм на английском языке с американскими актерами. «В штатах очень много талантливых актеров, которые снимаются в сериалах и незнакомы итальянскому зрителю», — говорит режиссер. Сообщается, что он уже начал кастинг в Нью-Йорке.
Фильм «Первый день моей жизни» станет экранизацией одноименного романа самого Дженовезе, который стал бестселлером у него на родине. Книга рассказывает о четырех людях, задумавших совершить суицид, однако некто вмешивается в их планы и перемещает самоубийц в будущее, чтобы те смогли увидеть, как близкие отреагируют на их кончину. Героям предстоит решить, хотят ли они довести свой план до конца или же выберут жизнь.
«Я бы хотел показать тему суицида, но сделать при этом нечто жизнеутверждающее. Я хочу показать людям, что в жизни есть смысл», — говорит о своей задумке постановщик.
Злата Петрова
Киноафиша: последние новости
Еще один роман Алексея Иванова будет экранизирован Всё и сразу: Данила Козловский в трейлере драмы «На районе» Человек-муравей и Оса раскроют название четвертой части «Мстителей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В кого превратились юные советские звезды1
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые крупные провалы в кино1
Кто станет новым «Холостяком»
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение