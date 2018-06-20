Режиссер «Идеальных незнакомцев» снимет фильм о суициде для Голливуда

Паоло Дженовезе , итальянский режиссер, подаривший миру хит «Идеальные незнакомцы», ремейки на который уже создаются по всему миру (в том числе и России), снимет первый фильм на английском языке с американскими актерами. «В штатах очень много талантливых актеров, которые снимаются в сериалах и незнакомы итальянскому зрителю», — говорит режиссер. Сообщается, что он уже начал кастинг в Нью-Йорке.

Фильм «Первый день моей жизни» станет экранизацией одноименного романа самого Дженовезе, который стал бестселлером у него на родине. Книга рассказывает о четырех людях, задумавших совершить суицид, однако некто вмешивается в их планы и перемещает самоубийц в будущее, чтобы те смогли увидеть, как близкие отреагируют на их кончину. Героям предстоит решить, хотят ли они довести свой план до конца или же выберут жизнь.

«Я бы хотел показать тему суицида, но сделать при этом нечто жизнеутверждающее. Я хочу показать людям, что в жизни есть смысл», — говорит о своей задумке постановщик.

Злата Петрова