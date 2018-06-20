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Монтажер сделал видеоролик, склеив танцевальные сцены из 300 фильмов
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Монтажер сделал видеоролик, склеив танцевальные сцены из 300 фильмов 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В сети появилось видео, где в течение семи минут эффектно склеены танцевальные сцены из 300 фильмов. Получился мегадэнс, показывающий эволюцию танцев в кино.
Создателем ролика стал видеомонтажер Каспер Лангбак, и, судя по количеству ярких кадров, постарался он на славу.
Скриншот видео
У Лангбака танцуют все — от Миньонов до Большого Лебовски, ритмично двигаются Аль Пачино, Остин Пауэрс, Маколей Калкин, Джим Керри, Ума Турман — кого там только нет.
Танец в мире кинематографа играет очень важную роль. Это один из главных драматических инструментов, благодаря которому повествование в кадре наполняется легкостью, романтикой и вызывает трепетные чувства. Таким образом, собранные воедино фрагменты очень наглядно передают опыт многих режиссеров в постановке танцевальных сцен.
Видео @CLSvideos
В семиминутном ролике Лангбак использовал целых четыре композиции, среди которых песня Wake Me Up Before You Go-Go группы Wham!, Joywave — Tongues и два трека певицы Nena — 99 Red Ballons и 99 Luftballons.
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