В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая премьере в «Сатириконе» 

Руководитель театра Константин Райкин и актёры расскажут о новой постановке спектакля «Дон Жуан»в пресс-центре НСН.
Театр «Сатирикон» подготовил новый спектакль «Дон Жуан» по пьесе Жана-Батиста Мольера. Премьера состоится 24 июля на сцене «Планеты КВН» в Москве. Главные роли исполняют народный артист России Константин Райкин (Сганарель) и ведущий актер театра Тимофей Трибунцев (Дон Жуан). Роль Эльвиры, жены Дон Жуана досталась Агриппине Стекловой. В пресс-центре НСН создатели постановки поведают об интересных моментах, которые возникали в ходе работы над спектаклем.
В пресс-конференции принимают участие: руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин, режиссёр спектакля Егор Перегудов, артист Тимофей Трибунцев, заслуженная артистка России Агриппина Стеклова, Заслуженная артист РФ, режиссёр, актёр Владимир Большов.
Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.