Последняя дуэль Игоря Старыгина

Потрясающая документальная картина о самом красивом мушкетере Советского Союза будет настоящим подарком для поклонников актера и знаменитого фильма.

Литературный папа героев, Александр Дюма , отвел мушкетерам на дружбу 30 лет. Но актеры, исполнившие их роли, дружат уже четыре десятилетия после премьеры и шутят, что их пора заносить в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, теперь их осталось трое — в 2009 году ушел из жизни блистательный Арамис. О его судьбе и расскажет фильм « Игорь Старыгин . Последняя дуэль», премьеру которого зрители канала « ТВ Центр » увидят в пятницу, 29 июня в 23:55 и воскресенье, 1 июля, в 11:45.

Бешеная слава свалилась на Старыгина и всю их компанию после премьеры фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Хотя вначале никто не думал, что выйдет кинохит. А Игорь даже не предполагал, что роль Арамиса станет для него судьбоносной: сначала сделает суперзвездой, подарит преданных друзей, но, в конце концов, убьет. Тогда он просто радовался новому знакомству и съемкам…

То, что Старыгин необыкновенно красив, заметили еще в конце 60-х, когда актер только появился на экране. И это даже несмотря на то, что чаще он играл небольшие роли. В знаменитом сериале «Адъютант Его Превосходительства» из тысяч метров отснятой пленки ему досталось только 37! И этого хватило, чтобы его Микки запомнили навсегда. Но для большой карьеры его утонченность стала, скорее, помехой. Да и имидж красавчика начал раздражать. Об этой его дуэли с самим собой догадывались немногие. Старыгин был не из тех, кто легко мог открыть душу. К тому же природная интеллигентность мешала выпрашивать роли или рваться напролом. Свои проблемы он, как умел, переживал в одиночку.

Актером Игорь изначально быть вообще не собирался — в ГИТИС пошел просто за компанию с друзьями, но неожиданно был принят. А уже на четвертом курсе сыграл в фильме «Доживем до понедельника». Успех картины был оглушительный, Старыгину эта работа сразу задала высокую планку в профессии.

ГИТИС Игорь окончил с красным дипломом, но в театр устроился не сразу. Руководитель «Современника» Олег Ефремов тогда сказал ему: «Старик, актер ты неплохой, но от армии мы тебя не отмажем». А в армию Старыгин идти не хотел категорически, говорил: «Мной командовать нельзя. Если пойду — буду либо сидеть в сортире, либо мыть его».

Игорь часто производил обманчивое впечатление. Его считали плейбоем, а он робел перед красивыми женщинами. Рассказывал однажды, как на съемках «Мушкетеров» не мог поднять глаз на Маргариту Терехову , которая ему очень нравилась. Дома в его сердечные дела старались не вмешиваться, но известие о романе с актрисой Микой Ардовой повергло родственников в шок. Домашний мальчик, которого воспитывала, в основном, бабушка, тогда проявил характер — женился на Ардовой и в 23 года стал приемным отцом сразу двух ее дочек.

Но ему всегда не хватало крепкой мужской компании. И когда судьба послала ему таких друзей, он словно ощутил новый вкус жизни. Во Львове, где снимали большинство сцен фильма, они жили жизнью мушкетеров в кадре и за кадром, дружили — наотмашь, когда все общее: деньги, еда.

После премьеры для миллионов зрителей Старыгин в одночасье стал Арамисом. Казалось, теперь все только начинается! Он молод, на пике славы. Его снимали в кино, он несколько лет играл в театре Моссовета. Ему покровительствовали Ростислав Плятт , а Фаина Раневская однажды после спектакля удостоила фразой: «Мотался ты, конечно, как… цветок в проруби… Но играть будешь!». Однако со временем блестящие перспективы казались все более призрачными. Стоящих ролей играть давали мало. И он ушел из знаменитого театра. В кино выбор тоже оказался невелик: повзрослевшего героя-романтика режиссеры ни в каких других амплуа не видели. А сам актер уже слышать не мог, когда его называли Арамисом.

Его семейная лодка тоже разбилась вдребезги. Они расстались с Микой, а с каждым новым романом актер лишь острее чувствовал свое одиночество. Больше всего его угнетало чувство ненужности. И тогда он всерьез запил. Когда они встретились с Катей Табашниковой, она удержала его буквально у края пропасти. А потом — шаг за шагом — возвращала к нормальной жизни. Главное, что случилось с ним тогда, — он снова вышел на сцену! И наконец смог выбирать себе роли. В том числе — комедийные, о которых всю жизнь мечтал.

Но на одной из репетиций у актера случился инсульт. Тогда Старыгин еще встал на ноги, а партнеры из антрепризы дождались его, чтобы в сентябре вместе сыграть несколько премьерных спектаклей «Безымянная звезда». Но новый удар болезни добил его окончательно… Старыгина не стало 8 ноября 2009 года. Во время панихиды в Доме кино на его друзей было страшно смотреть. А когда пригласили к микрофону жену Катю, она сказала: «Он был очень красивым. Запомните его таким!»…

Таким, каким Старыгин предстает на этих кадрах в фильме, его не видел почти никто…