Правительство столицы поддержит кинофестиваль «Алые паруса Артека»

Международный Детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» пройдет в Крыму с 27 июня по 8 июля при поддержке Правительства Москвы

В этом году исполняется 95 лет произведению Александра Грина «Алые паруса», поэтому эпиграфом мероприятия стала фраза «Чудеса своими руками».

Традиционно мероприятие проведут в крупнейшем международном детском центре «Артек». В этом году это будет уже 26-й кинофестиваль, в рамках которого дети посмотрят и обсудят конкурсные фильмы, поучаствуют в мастер-классах и познают азы профессии — напишут сценарии, снимут и озвучат кино. В работу кинофестиваля будут вовлечены около 3,5 тысячи детей в девяти лагерях центра.

— Мне посчастливилось участвовать в прошлом фестивале, — сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков . — И у меня остались сильные впечатления, потому что смотрят и оценивают фильмы дети, а в их оценках нет фальши. Люди, которые проводили для детей мастер-классы, снимали с ними фильмы — отдавались делу на все сто процентов. Правительство Москвы поддерживает фестиваль уже в десятый раз, и думаю, что это продолжится и в будущем.

Президентом фестиваля уже много лет выступает народный артист СССР Василий Лановой

— В прошлом году в «Артеке» мы открыли памятник Александру Грину, — сказал он. — Он был невероятным романтиком, а романтика — необходима, особенно молодому поколению. Молодежь должна приобщаться к романтизму, чтобы быть милосердной.

Также в рамках фестиваля для ребят проведут несколько конкурсов по разным художественным направлениям. Ребята посоревнуются в написании эссе и создании афиш.