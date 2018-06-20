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Денис Бокурадзе поставит в Театре Наций спектакль по пьесам Сервантеса
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Денис Бокурадзе поставит в Театре Наций спектакль по пьесам Сервантеса 

Волга Ньюс 26 минут назад
Вместе с Денисом Бокурадзе в постановке примут участие его постоянные авторы: Алиса Якиманская, оформившая уже несколько спектаклей в театре «Грань», в том числе самую первую постановку «Фрекен Жюли». Алиса Якиманская на этот раз выступит как художник по костюмам, а также как создатель сценических масок.
По словам режиссера, спектакль станет своеобразных продолжением «Корабля дураков», и одновременно второй частью будущей трилогии. Композитором в новом спектакле выступит Арсений Плаксин, а вот автором сценографии молодая питерская художница Саша Денисова. Это ее первый опыт профессионального сотрудничества с театром.
В прошлом году Денис Бокурадзе уже поставил свой первый спектакль вне стен родного театра со столичными актерами. В Театре на Таганке в октябре прошлого года вышла премьера «Старшего сына» с Николаем Чиндяйкиным и Василием Уриевским в главных ролях. На этот раз режиссер поехал в Москву со своими артистами. В новом спектакле примут участие Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Вместе с режиссером они уже приступили к репетициям.
Премьера спектакля в Театре Наций запланирована на сентябрь этого года. Затем «Театр чудес» режиссер поставит в родном Новокуйбышевске.
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