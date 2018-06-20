Денис Бокурадзе поставит в Театре Наций спектакль по пьесам Сервантеса

Вместе с Денисом Бокурадзе в постановке примут участие его постоянные авторы: Алиса Якиманская, оформившая уже несколько спектаклей в театре «Грань», в том числе самую первую постановку «Фрекен Жюли». Алиса Якиманская на этот раз выступит как художник по костюмам, а также как создатель сценических масок.

По словам режиссера, спектакль станет своеобразных продолжением «Корабля дураков», и одновременно второй частью будущей трилогии. Композитором в новом спектакле выступит Арсений Плаксин, а вот автором сценографии молодая питерская художница Саша Денисова . Это ее первый опыт профессионального сотрудничества с театром.

В прошлом году Денис Бокурадзе уже поставил свой первый спектакль вне стен родного театра со столичными актерами. В Театре на Таганке в октябре прошлого года вышла премьера «Старшего сына» с Николаем Чиндяйкиным и Василием Уриевским в главных ролях. На этот раз режиссер поехал в Москву со своими артистами. В новом спектакле примут участие Юлия Бокурадзе Сергей Поздняков . Вместе с режиссером они уже приступили к репетициям.

Премьера спектакля в Театре Наций запланирована на сентябрь этого года. Затем «Театр чудес» режиссер поставит в родном Новокуйбышевске.