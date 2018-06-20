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Подруга актера Юрия Арояна рассказала о причинах его смерти
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Подруга актера Юрия Арояна рассказала о причинах его смерти 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Подруга Юрия Арояна Татьяна Муртазина рассказала журналистам, что могло стать причиной смерти 67-летнего актера.
По словам Муртазиной, Ароян оступился и сломал ногу, после больше месяца носил гипс. Из-за ограниченности движения у Арояна обострились хронические заболевания. От госпитализации актер отказывался. «Умер вечером 19 июня, скорее всего, от сердечной недостаточности — такой диагноз ставили врачи», — цитирует женщину РБК.
Ранее сообщалось, что тело Юрия Арояна нашли в его квартире на Почтамтской улице Санкт-Петербурга. Также отмечалось, что в доме было оружие.
Юрий Ароян приобрел известность благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «След» и «Бандитский Петербург». Снимался в эпизодических ролях в картинах «Господин оформитель» и «Мой друг Иван Лапшин». Играл в театре.
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