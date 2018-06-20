Сандра Буллок рассказала про постельные сцены

Актриса, недавно снявшаяся в фильме «8 Подруг Оушена», указала в своем контракте несогласие на сцены интимного характера.

Сандра призналась, что не относится к тем знаменитостям, которые записывают «хоум видео», считая, что будут в процессе выглядеть просто замечательно. Буллок заявила: «Я не хочу знать, с каких сторон в постельных сценах получаюсь лучше. Я не хотела бы это видеть и слышать подобные указания. Поэтому я не собираюсь делать этого в кино».

Пытаясь объяснить, почему у нее нет типичных для большинства женщин ролей, 53-летняя звезда признала, что все в ее карьере основано на борьбе и так будет всегда. Она не желает воплощать на экране образ обычной женщины: «Я всегда спрашиваю: „Можно ли обойтись без банальной истории о том, как девушка заполучает парня? Если там есть романтичная сцена, она может быть смешной?“»

Сандра, действительно, умеет рассмешить зрителя, несмотря на то, что некоторые из ее недавних ролей были довольно серьезными. Мать двоих детей рассказала: «Комедия всегда отражает мое внутреннее состояние. Благодаря этому я выжила. Я люблю задавать тон».