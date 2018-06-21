Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг 

Часть эпизодов фильма «Семнадцать мгновений весны» режиссёр Татьяна Лиознова хотела снять в Берлине. Там должны были сниматься натурные сцены со Штирлицем и момент, когда Штирлиц расквитался с Клаусом, провокатором в исполнении актёра Льва Дурова. Но Дуров оказался шутником и не прошёл выездную комиссию. Тогда каждый выезжающий за границу житель СССР должны был ответить на несколько вопросов членов этой комиссии. Когда Льва Дурова попросили описать флаг Советского Союза, он сказал, что это чёрное полотнище с черепом и перекрещёнными костями. Затем его попросили назвать столицы союзных республик. В ответ артист начал перечислять города СССР. За такое баловство Дурова из списка выезжающих в ГДР вычеркнули. В итоге съёмочная группа сняла нужные эпизоды в Берлине, а расправу с Клаусом сняли позже в лесу в Подмосковье. А вот Лев Дуров после представления на выездной комиссии получил прозвище «Главный бандит Российской Федерации», которым он очень гордился. Кстати, многие эпизоды, где действие происходит в Германии, на самом деле снимали на родине. Так, Цветочную улицу «изображала» одна из улиц Риги, а переход пастора Шлага через Альпы отсняли под Тбилиси.