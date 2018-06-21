Ещё
Что стало с актерами из «Матрицы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Что стало с актерами из «Матрицы» 

Рамблер 13 часов назад
Фантастический боевик «Матрица» вышел в 1999 году и моментально стал хитом. Его отлично приняла публика, критики дали положительные отзывы, а передовые спецэффекты фактически открыли новую эру в кино. На волне успеха картины вышло два продолжения, множество комиксов и компьютерных игр по мотивам истории. В ленте показаны события 2197 года. Люди живут в симулированной реальности, а управляют миром машины. Некоторым смельчакам удаётся вырваться из вымышленного мира и начать войну против машин. Хакер Нео узнаёт правду и решает примкнуть к повстанцам. Кстати, сняли картину братья-режиссёры Эндрю и Лоуренс Вачовски. В 2000-х годах братья превратились в сестёр Лилли и лану Вачовски, сейчас они открытые трансгендерные женщины. А как изменились актёры, сыгравшие главные роли в фильме, за прошедшие 19 лет?
1. Лоуренс Фишборн (Морфеус)
2. Джо Пантолиано (Сайфер)
3. Мэтт Доран (Маус)
4. Маркус Чонг (Тэнк)
5. Роуэн Уитт (Мальчик с ложкой)
6. Белинда Макклори (Свитч)
7. Хьюго Уивинг (Агент Смит)
8. Керри-Энн Мосс (Тринити)
9. Киану Ривз (Нео).
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: Цой жив?11
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение