Что стало с актерами из «Матрицы»

Фантастический боевик «Матрица» вышел в 1999 году и моментально стал хитом. Его отлично приняла публика, критики дали положительные отзывы, а передовые спецэффекты фактически открыли новую эру в кино. На волне успеха картины вышло два продолжения, множество комиксов и компьютерных игр по мотивам истории. В ленте показаны события 2197 года. Люди живут в симулированной реальности, а управляют миром машины. Некоторым смельчакам удаётся вырваться из вымышленного мира и начать войну против машин. Хакер Нео узнаёт правду и решает примкнуть к повстанцам. Кстати, сняли картину братья-режиссёры Эндрю и Лоуренс Вачовски. В 2000-х годах братья превратились в сестёр Лилли и лану Вачовски, сейчас они открытые трансгендерные женщины. А как изменились актёры, сыгравшие главные роли в фильме, за прошедшие 19 лет?

1. Лоуренс Фишборн (Морфеус)

5. Роуэн Уитт (Мальчик с ложкой)

6. Белинда Макклори (Свитч)

8. Керри-Энн Мосс (Тринити)