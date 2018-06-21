Кикабидзе оправдался за слова о ненависти к СССР

Советский и российский эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе оправдался за слова о ненависти к гербу СССР, которые вызвали волну протеста у российских артистов и политиков.

Кикабидзе подчеркнул, что не говорил о ненависти к самому государству. «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне», — сказал он в новом интервью радио «Говорит Москва»

Также артист отметил, что его достижения — это заслуга не советского государства, а его самого. «Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал», — отрезал Кикабидзе.

Ранее Вахтанг Кикабидзе рассказал журналистам, что ненавидел советский герб, так как он связан с низким уровнем жизни в СССР.