10-летняя дочь Миллы Йовович восхитила своей гибкостью

Поклонники также заметили, что ребенок очень похож на маму.

Известная актриса и модель Милла Йовович похвасталась в Instagram своей старшей дочерью Евой. Звезда показала, что 10-летняя девочка растет очень гибким ребенком. И, действительно, Эва показала просто чудеса растяжки и пластичности на фото.

Моя сильная девочка! Я восхищена гибкостью моего ребенка!

— подписала фотографии Милла Йовович.

«Чудесно!», «Милла, у вас очень талантливые дочери!», «Она прекрасна!», «Очень красивая», «Какая хорошенькая❤️😍», — комментируют подписчики. Многие также заметили, что Эва выглядит также прекрасно, как и ее мама и во многом на нее похожа. Сама Милла, кстати, тоже всегда отличалась прекрасной физической формой, которую демонстрировала в фильмах.

Напомним, Милла Йовович — актриса русско-сербского происхождения. Сейчас она живет в США, но родилась в Киеве. Она с детства знает русский язык и даже разговаривает на нем со своими детьми. Сейчас Милла замужем за режиссером Полом Андерсоном . У пары растут две дочери Эва Габо, которая родилась в 2007 году, и Дашиэл Эдан (появилась на свет в 2015 году). До брака с Полом Андерсоном Милла успела дважды выйти замуж. Первым ее супругом стал актер Шон Эндрюс , а вторым — знаменитый режиссер Люк Бессон . Однако мамой в этих союзах Милла не стала. Теперь же она создала счастливую семью и не забывает напоминать дочкам, что у них есть в роду русские корни.

Фото: Instagram @millajovovich

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!