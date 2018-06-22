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10-летняя дочь Миллы Йовович восхитила своей гибкостью
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10-летняя дочь Миллы Йовович восхитила своей гибкостью 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники также заметили, что ребенок очень похож на маму.
Известная актриса и модель Милла Йовович похвасталась в Instagram своей старшей дочерью Евой. Звезда показала, что 10-летняя девочка растет очень гибким ребенком. И, действительно, Эва показала просто чудеса растяжки и пластичности на фото.
Моя сильная девочка! Я восхищена гибкостью моего ребенка!
— подписала фотографии Милла Йовович.
«Чудесно!», «Милла, у вас очень талантливые дочери!», «Она прекрасна!», «Очень красивая», «Какая хорошенькая❤️😍», — комментируют подписчики. Многие также заметили, что Эва выглядит также прекрасно, как и ее мама и во многом на нее похожа. Сама Милла, кстати, тоже всегда отличалась прекрасной физической формой, которую демонстрировала в фильмах.
Напомним, Милла Йовович — актриса русско-сербского происхождения. Сейчас она живет в США, но родилась в Киеве. Она с детства знает русский язык и даже разговаривает на нем со своими детьми. Сейчас Милла замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары растут две дочери Эва Габо, которая родилась в 2007 году, и Дашиэл Эдан (появилась на свет в 2015 году). До брака с Полом Андерсоном Милла успела дважды выйти замуж. Первым ее супругом стал актер Шон Эндрюс, а вторым — знаменитый режиссер Люк Бессон. Однако мамой в этих союзах Милла не стала. Теперь же она создала счастливую семью и не забывает напоминать дочкам, что у них есть в роду русские корни.
Фото: Instagram @millajovovich
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