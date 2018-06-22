Растет гимнастка! Мила Йовович похвасталась нереальной гибкостью своей 10-летней красавицы-дочери

Мила Йовович похвасталась успехами своей 10-летней дочери Эвы Габо.

Мила Йовович растит двух дочек: 10-летнюю Эву Габо и 3-летнюю Дашиэл Иден. Фото с малышками регулярно появляются в Instagram звезды. А на этот раз Мила показала миру, какой пластичной растет ее старшая дочь. Актриса опубликовала серию фотографий, на которых Эва демонстрирует чудеса растяжки и гибкости.

Стоит отметить, что и сама Мила также находится в отличной физической форме. Кое-какие трюки она демонстрировала в своих фильмах. Так что у Эвы есть отличный пример для подражания в лице звездной мамы. В комментариях фолловеры отмечают не только гибкости девочки, но и то, что она растет настоящей копией своей красавицы-мамы. Согласна?

А ты можешь похвастаться гибкостью?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram