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Растет гимнастка! Мила Йовович похвасталась нереальной гибкостью своей 10-летней красавицы-дочери
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Растет гимнастка! Мила Йовович похвасталась нереальной гибкостью своей 10-летней красавицы-дочери 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мила Йовович похвасталась успехами своей 10-летней дочери Эвы Габо.
Мила Йовович растит двух дочек: 10-летнюю Эву Габо и 3-летнюю Дашиэл Иден. Фото с малышками регулярно появляются в Instagram звезды. А на этот раз Мила показала миру, какой пластичной растет ее старшая дочь. Актриса опубликовала серию фотографий, на которых Эва демонстрирует чудеса растяжки и гибкости.
Стоит отметить, что и сама Мила также находится в отличной физической форме. Кое-какие трюки она демонстрировала в своих фильмах. Так что у Эвы есть отличный пример для подражания в лице звездной мамы. В комментариях фолловеры отмечают не только гибкости девочки, но и то, что она растет настоящей копией своей красавицы-мамы. Согласна?
А ты можешь похвастаться гибкостью?
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Фото:Instagram
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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