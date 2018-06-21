Как неудачи на пробах топят карьеры артистов 

Успех фильма зачастую определяется выбор исполнителя на роль главного героя. Но во время кастинга некоторые исполнители получают отказ, и это становится ещё более обидным, когда созданный фильм становится хитом. А иногда подобный отказ буквально ломает карьеру артиста.
1. Одним из заметных героев в саге «Властелин колец» был Арагорн, сын Араторна. Его сыграл актер Вигго Мортенсен, которому роль принесла популярность. А вот Стюарт Таунсенд, другой претендент, оказался в пролёте и теперь навсегда останется актёром, «который чуть не сыграл Арагорна».
2. Пилотный эпизод сериала «Игра престолов» был катастрофически плох, но, к счастью, проект не закрыли. В пилоте роль Дейенерис Таргариен играла Тамзин Мерчант, но её заменили на Эмилию Кларк. «Игру престолов» настигла поистине вселенская популярность, Эмилия Кларк стала звездой, а где теперь Тамзин?
3. Трилогия «Назад в будущее» — несомненно культовая история. Но Майкл Джей Фокс, сыгравший главного героя, был лишь вторым претендентом на роль. Первым стал Эрик Штольц. Он даже снялся в нескольких эпизодах, но режиссёр его заменил. После выхода первой части в 1985 году имя Майкла по-настоящему прогремело по всему миру, а Эрик хоть и продолжал работать в кино и на тв, не приобрёл и десятой части такой же славы.