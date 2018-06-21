Домогаров отметит 55-летие концертом в Театре Российской Армии

В 2018 году Народному артисту России Александру Домогарову исполняется 55 лет. Звезда экрана отметит свой юбилей 12 июля 2018 года концертом на сцене Центрального академического театра Российской Армии, где когда-то начиналась его карьера.

Вечер Александра Домогарова называется «Улица Кедрова, д.16, кор.1 Возвращаюсь…». И это действительно возвращение. К своим друзьям, к своей улице, где родился и вырос. К годам молодости — увлечениям и надеждам, очарованиям и разочарованиям. Возвращение к школьным и студенческим годам, первым шагам в профессии. Возвращение к истокам.

Нина Сазонова, Олег Борисов. Выпускник Театрального училища им. Щепкина был принят в прославленную труппу Малого театра. Затем служба в команде актеров — военнослужащих в Театре Советской Армии, и десять лет работы на сцене этого театра, где были сыграны роли в спектаклях «Дама с камелиями», «Деревья умирают стоя», «Мандат». Партнерами молодого артиста были величайшие корифеи сцены Владимир Зельдин

Важнейшей вехой в биографии Александра Домогарова стал приход в труппу Академического театра имени Моссовета , где артист служит и поныне. Роли в спектаклях театра «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Мой бедный Марат», чеховская трилогия в постановке Андрея Кончаловского оставили ярчайший след в истории русского театра.

А еще была роль Вацлава Нижинского в театре на Малой Бронной в спектакле «Нижинский. Сумасшедший божий клоун» и роль Макбета в шекспировской трагедии в Краковском театре «Багатела», исполненная на польском языке.

Александр Домогаров также известен как исполнитель песен Владимира Высоцкого, большим поклонником творчества которого является артист. Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», созданный совместно с Никитой Высоцким , с триумфом был показан во многих городах России.

Подлинное возвращение невозможно без воспоминания о лучших ролях, сыгранных актером на экране. Ведь несмотря на серьезный театральный опыт, всенародную любовь актеру принес кинематограф. Роли в фильмах «Гардемарины III», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург», «Марьина Роща» известны всем любителям кино. А кроме этого — работы с такими выдающимися режиссерами мирового кинематографа, как Ежи Гофман и Анджей Вайда, после которых артист получил признание и любовь польских зрителей.

Поздравить Александра Домогарова придут многие коллеги по сцене, звезды эстрады, кино и телевидения. Юбилейный вечер построен в форме диалога со зрителем. В исполнении Александра Домогарова и его гостей прозвучат любимые песни нашей молодости, которые, по выражению актера, «изменили наше время». Народный артист России Александр Домогаров приглашает вернуться в годы своей молодости, когда в моде были длинные волосы, брюки-клеш, и рок-н-ролл. В годы, которые оставили яркий след в жизни и творчестве артиста.