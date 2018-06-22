Актриса из Владивостока снимается с Брюсом Уиллисом

Натали Юра из Владивостока, дочь бывшего депутата Законодательного собрания Юрия Степаненко, дебютировала на сцене театра в спектакле «На дне» Юрия Грымова , а сейчас занята в Голливуде в съемках фильма с Брюсом Уиллисом . Об этом сообщил сайт «Город V».

О карьере молодой актрисы рассказал в одном из интервью режиссер Юрий Грымов.

«В «Трех сестрах» вместе с лучшими актерами страны сыграла актриса из Владивостока Натали Юра. Теперь она уже работает в Голливуде, снимается с Брюсом Уиллисом, но ее дебют был у меня в картине. Сейчас, кстати, она будет играть в спектакле «На дне»», — рассказал режиссер театра и кино.