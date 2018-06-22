Актриса из Владивостока снимается с Брюсом Уиллисом 

Натали Юра из Владивостока, дочь бывшего депутата Законодательного собрания Юрия Степаненко, дебютировала на сцене театра в спектакле «На дне» Юрия Грымова, а сейчас занята в Голливуде в съемках фильма с Брюсом Уиллисом. Об этом сообщил сайт «Город V».
О карьере молодой актрисы рассказал в одном из интервью режиссер Юрий Грымов.
«В «Трех сестрах» вместе с лучшими актерами страны сыграла актриса из Владивостока Натали Юра. Теперь она уже работает в Голливуде, снимается с Брюсом Уиллисом, но ее дебют был у меня в картине. Сейчас, кстати, она будет играть в спектакле «На дне»», — рассказал режиссер театра и кино.
Натали Юра постигала азы актерского мастерства в Институте театра и кино Ли Страсберга и два года назад снялась в фантастической ленте с Дольфом Лундгреном.
Появился трейлер фильма «На районе», снятого в 2016 году во Владивостоке. В главной роли — Данила Козловский. Режиссер картины -уроженка Владивостока Ольга Зуева.