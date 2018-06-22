В семье актера Леонида Неведомского были раздоры

3 июня на 79-м году в Петербурге ушел из жизни народный артист России Леонид Неведомский . Про таких, как он, говорят: актер старой школы. В его фильмографии сотня ролей, до последних дней он выходил на сцену БДТ, которому был предан 51 год.

— У Леонида Витальевича была счастливая жизнь. И в профессии, и в личном плане у него все было прекрасно, — рассказали нам в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова. — У него было две жены, но вы не найдете там драмы. А после окончания института (артист учился в ЛГИТМиКе. — Ред.) он сразу попал в БДТ. Не многим начинающим актерам так везет!

Однако только на первый взгляд все складывалось просто. Неведомскому пришлось хорошо учиться и ударно трудиться, прежде чем он оказался в одном из ведущих театров страны. Да и в личной жизни у актера, увы, все было совсем не идеально.

Номер с цыганочкой

Широкому зрителю Леонид Неведомский знаком по советским фильмам: «Цыган», «Мачеха», «Звезда пленительного счастья». В картине «Синяя птица» российско-американского производства он снимался с голливудскими звездами — Элизабет Тейлор и Джейн Фондой. Позже актер не отказывался от эпизодических ролей (засветился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург»).

Город на Неве не родной для Неведомского. Он переехал в него после того, как поработал актером в Мурманске, Свердловске и Новгороде. В Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии поступал уже после службы в армии, имея за плечами большой актерский опыт.

Актер БДТ Геннадий Богачев вспоминает, как познакомился с Неведомским в 1963 году:

— Я только что окончил первый курс. Мы с моими однокурсниками после успешно сданного экзамена сидим под лестницей, покуриваем болгарские сигареты, и вдруг входит чувак в форме сержанта Советской армии. Я немножко с опаской смотрю на него: подумал, что пришел меня в армию забирать. А он еще говорит мне: «Молодой человек, можно вас на минутку?» Думаю: капец, точно за мной… А он объясняет: «Я поступаю в театральный институт, прошел первый тур, мне предстоит второй — сценическое движение. Вы не могли бы мне помочь? Научите танцевать цыганочку».

Богачев показал Неведомскому движения, тот поступил, и позже они стали друзьями. Только спустя несколько лет Богачев узнал, что Неведомский еще до армии работал в театре и наверняка танцевать умел. Он начинал играть на сцене Свердловского ТЮЗа под руководством известного режиссера Владимира Мотыля

— Лёнька был хитрый чувак, — объясняет Богачев. — Он все умел лучше нас. Ему надо было посмотреть, кто мы, что умеем, прощупать почву…

У него было всё, чтобы сниматься

После института Неведомский, как один из самых талантливых студентов, был приглашен в труппу БДТ. Тогда в ней играли лучшие советские артисты, среди них были Смоктуновский, Басилашвили, Лебедев. По словам Богачева, они, начинающие актеры, даже не думали о том, чтобы с ними соперничать, шли во втором эшелоне. А Неведомский вскоре стал получать интересные предложения и сниматься в кино.

— У Лёньки были и стать, и морда, и голос — все было, чтобы сниматься, и он снимался, — говорит Богачев.

В отличие от театральных подмостков кино приносило деньги, и не всегда актер снимался ради удовольствия. А театр он очень любил и был, по словам коллег, отличным партнером. Говорят, даже в последнее время, несмотря на тяжелую болезнь, он выходил на сцену в двух спектаклях БДТ.

Семейный клубок

О личной жизни Неведомского известно мало — он не любил ее выставлять напоказ. С первой женой Натальей Дмитриевой , актрисой, развелся. Сам воспитывал их общую дочь Полину — она пошла по его стопам, работает в БДТ помощником режиссера. По слухам, вторая супруга не приняла его дочь и жутко ревновала его к первой жене. Между женщинами шла тихая война, что не могло не огорчать актера.

— Там был очень тяжелый семейный клубок, никакого счастья не было точно, Леонид очень переживал, — рассказал знакомый актера по даче.

Прощались с Леонидом Неведомским в его родном БДТ. Коллеги и зрители проводили актера в последний путь, как и положено, аплодисментами. Похоронили его в Санкт-Петербурге, на Волковском кладбище.