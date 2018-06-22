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Кто родился 22 июня
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Кто родился 22 июня 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ринат Шамильевич Хайров (54 года), член Комитета Государственной Думы по обороне. Возглавлял Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Татфондбанк» (г. Казань). Занимал должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан, руководителя Управления Министерства налогов и сборов РФ по Татарстану. Был советником министра обороны РФ, первым заместителем генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии». Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва.
А ещё в этот день родились:
Владимир Васильевич Быков (65 лет), председатель Законодательного Собрания Кировской области. Занимал пост военного комиссара Кировской области. Дважды избирался главой города Кирова. С 6 октября 2016 года является председателем регионального парламента.
Светлана Николаевна Крючкова, актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Работала во МХАТе. С 1975 года — актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. На сцене театра была занята в постановках «Фантазии Фарятьева», «Дом на песке», «Тихий Дон», «Жестокие игры», «На всякого мудреца довольно простоты», «На дне», «Вишневый сад», «Мамаша Кураж и ее дети» и др. Сейчас играет в спектакле «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского.
В кино актриса дебютировала в 1971 году в картине «Офицер запаса». Всего в фильмографии Светланы Крючковой более 80 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Родня», «Большая перемена», «Утомленные солнцем», «Старые клячи», «Бедный, бедный Павел», «Брежнев», «Ликвидация», «Похороните меня за плинтусом» и др.
Наталья Владимировна Варлей, российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР. Свой творческий путь начала как эквилибристка Московского цирка на Цветном бульваре. Благодаря клоуну Леониду Енгибарову, получила свою первую роль в кино в картине «Формула радуги».
Широкую известность принесла Наталье Варлей роль в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Всего она снялась в более 40 картинах, среди которых «Вий», «Гостья из будущего», «12 стульев», «Волшебник Изумрудного города» и др.
Кроме того, актриса озвучила и продублировала около 2000 ролей в иностранных сериалах.
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