В Мехико открылся фестиваль «Неделя российского кино»

МЕХИКО, 22 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк /. Вторая с 2016 года «Неделя российского кино» в Мексике открылась в четверг вечером в Мехико показом фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта . В программу фестиваля, который до 27 июня будет идти в одном из залов сети кинотеатров Cinepolis, вошли семь полнометражных картин — в том числе несколько дебютных работ — и одна короткометражная, снятые российскими режиссерами.

Как рассказал корреспонденту ТАСС член российской делегации, генеральный директор «Фест-Синема» Сергей Лось, ряд картин из числа привезенных в Мексику уже показывались за рубежом. «Восприняли их по-разному, страны разные, и восприятие отличается, но интерес к российскому кино в настоящее время есть, — отметил он — В частности, фильм, которым открываем „Неделю“ в Мексике, завоевал немало международных призов».

По словам сотрудницы компании Cinepolis Стефани Петерсен, участвовавшей в организации «Недели», в Мексике немало тех, кому интересно именно авторское зарубежное кино. «Людям нравится смотреть фильмы из других стран, которые полностью отличаются от того, к чему они привыкли», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Петерсен отметила, что в 2016 году показ российских фильмов вызвал интерес у местных зрителей, зал всякий раз заполнялся на 55%, что на 30% выше среднего показателя для фестивального кино.