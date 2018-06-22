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В Мехико открылся фестиваль «Неделя российского кино»
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В Мехико открылся фестиваль «Неделя российского кино» 

ТАСС 2 часа назад
МЕХИКО, 22 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вторая с 2016 года «Неделя российского кино» в Мексике открылась в четверг вечером в Мехико показом фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта. В программу фестиваля, который до 27 июня будет идти в одном из залов сети кинотеатров Cinepolis, вошли семь полнометражных картин — в том числе несколько дебютных работ — и одна короткометражная, снятые российскими режиссерами.
"Мы привезли очень разнообразную программу, составленную из фильмов разных жанров", — сказал на открытии фестиваля его художественный руководитель, продюсер Сергей Новожилов. В этот раз мексиканской публике представят такие картины, как «Белые ночи» (режиссеры Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырев), «Близкие» (режиссер Ксения Зуева), «Доминика» (режиссер Олег Агейчев), «Короткие волны» (режиссер Михаил Довженко), «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» (режиссер Лика Алексеева), «Сын» (режиссер Слава Росс) и короткометражный фильм «302 БИС» (режиссер Андрей Мышкин)".
Как рассказал корреспонденту ТАСС член российской делегации, генеральный директор «Фест-Синема» Сергей Лось, ряд картин из числа привезенных в Мексику уже показывались за рубежом. «Восприняли их по-разному, страны разные, и восприятие отличается, но интерес к российскому кино в настоящее время есть, — отметил он — В частности, фильм, которым открываем „Неделю“ в Мексике, завоевал немало международных призов».
По словам сотрудницы компании Cinepolis Стефани Петерсен, участвовавшей в организации «Недели», в Мексике немало тех, кому интересно именно авторское зарубежное кино. «Людям нравится смотреть фильмы из других стран, которые полностью отличаются от того, к чему они привыкли», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Петерсен отметила, что в 2016 году показ российских фильмов вызвал интерес у местных зрителей, зал всякий раз заполнялся на 55%, что на 30% выше среднего показателя для фестивального кино.
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