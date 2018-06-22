Роли, созданные для единственного актёра

Готовясь к съёмкам, режиссёр и сценарист выбирают исполнителей главный ролей. Но в некоторых случаях авторы изначально видят в роли конкретного артиста и даже не рассматривают другие варианты. Так произошло при подготовке этих картин.

2. Рон Перлман почти всегда появлялся на экране в гриме: то он был неандертальцем, то Чудовищем. Когда Гильермо дель Торо задумал снять картину «Хеллбой: Герой из пекла», он даже не приглашал на кастинг других артистов, сразу же отдав роль Перлману.