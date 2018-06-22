Роли, созданные для единственного актёра 

Готовясь к съёмкам, режиссёр и сценарист выбирают исполнителей главный ролей. Но в некоторых случаях авторы изначально видят в роли конкретного артиста и даже не рассматривают другие варианты. Так произошло при подготовке этих картин.
1. Франшиза «Гарри Поттер». Автор книг про юного волшебника Джоан Роулинг поставила условие, что играть в фильмах должны только британские актёры. Великана Хагрида очень хотел сыграть Робби Уильямс, но Роулинг видела в роли только Робби Колтрейна, который и снялся в лентах.
2. Рон Перлман почти всегда появлялся на экране в гриме: то он был неандертальцем, то Чудовищем. Когда Гильермо дель Торо задумал снять картину «Хеллбой: Герой из пекла», он даже не приглашал на кастинг других артистов, сразу же отдав роль Перлману.
3. В фильм «Чужие среди нас» Джон Карпентер на роль главного героя, убивающего инопланетян, пригласил профессионального рестлера. Фанаты Карпентера ожидали, что на экране появится Курт Рассел, но вместо него в ленте действовал Родди Пайпер. Благодаря его непосредственности и грубоватости, а также небольшому актёрскому опыту персонаж получился самобытным и даже слегка мужиковатым, что и требовалось режиссёру.