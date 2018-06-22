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85 лет со дня рождения актрисы Людмилы Ивановой
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85 лет со дня рождения актрисы Людмилы Ивановой 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: RT на русском
Советской актрисе, народной артистке РСФСР Людмиле Ивановой 22 июня исполнилось бы 85 лет. Её самой яркой работой в кино стала общественница Шурочка из «Служебного романа», однако в действительности фильмография актрисы насчитывает около ста картин. Кроме того, Иванова более сорока лет служила в «Современнике», а в 1990-м году основала детский музыкальный театр «Экспромт», где уже сама ставила спектакли. Актриса скончалась в 2016 году после продолжительной болезни. Родным и коллегам Людмила Иванова запомнилась лёгким, приятным в общении и оптимистичным человеком.
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