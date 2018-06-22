Актёры, которых время сильно изменило 

Есть актёры, которые не меняются годами. Этим людям удаётся выглядеть в сегодняшних фильмах так же, как и в лентах, снятых 15-20 лет назад. Но есть и другие артисты, которые за пару десятков лет изменились чуть ли не до неузнаваемости.
1. Джордж Клуни. Актёра неоднократно называли самым красивым мужчиной, причём слава стильного красавца его настигла, когда он перешагнул сорокалетний рубеж. В молодости Джордж не отличался от сверстников и выглядел забавно.
2. Микки Рурк. Внешность этого актёра с каждым годом становится всё более пугающей. Появившись на экране в фильме «Девять с половиной недель», Микки мгновенно стал секс-символом, но в последующие годы алкоголь и наркотики убили его карьеру. Рурк вернулся к боксу, которым увлекался с детства, а полученные в поединках увечья исправлял у пластического хирурга. Не все операции прошли успешно, так что теперь Микки больше похож на чудовище, а не на красавца.
3. Роберт Дауни-младший. Активно сниматься Роберт начал в начале восьмидесятых. Он сыграл в ряде громких фильмов, а потом начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками и в итоге попал в тюрьму. Но актёр сумел вернуться в кинематограф: в образе зрелого, умудрённого жизнью эффектного мужчины он смотрится органично.