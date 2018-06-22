Актёры, которых время сильно изменило

Есть актёры, которые не меняются годами. Этим людям удаётся выглядеть в сегодняшних фильмах так же, как и в лентах, снятых 15-20 лет назад. Но есть и другие артисты, которые за пару десятков лет изменились чуть ли не до неузнаваемости.

1. Джордж Клуни . Актёра неоднократно называли самым красивым мужчиной, причём слава стильного красавца его настигла, когда он перешагнул сорокалетний рубеж. В молодости Джордж не отличался от сверстников и выглядел забавно.

2. Микки Рурк . Внешность этого актёра с каждым годом становится всё более пугающей. Появившись на экране в фильме «Девять с половиной недель», Микки мгновенно стал секс-символом, но в последующие годы алкоголь и наркотики убили его карьеру. Рурк вернулся к боксу, которым увлекался с детства, а полученные в поединках увечья исправлял у пластического хирурга. Не все операции прошли успешно, так что теперь Микки больше похож на чудовище, а не на красавца.

3. Роберт Дауни-младший. Активно сниматься Роберт начал в начале восьмидесятых. Он сыграл в ряде громких фильмов, а потом начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками и в итоге попал в тюрьму. Но актёр сумел вернуться в кинематограф: в образе зрелого, умудрённого жизнью эффектного мужчины он смотрится органично.