Звезда сериала «Сваты» показала истинное лицо

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева рассказала о своем отношении к ее героине в телесериале «Сваты». Также она призналась, что между артистами на съемках «не все всегда бывает гладко».

Нет никаких смонений в том, что Артемьева — одна из ярчайших актрис российского кинематографа. При этом роль интеллигентной бабушки Оли в телесериале «Сваты» выделяется среди прочих.

Для Артемьевой этот проект стал по-настоящему семейным, несмотря на нередкие разногласия между актерами. Однако, по ее словам, съемочная команда «всегда поддержит, выслушает, поймет и поможет».

И пусть ее персонаж вовсе не драматический, как хотелось бы, а комедийный, артистку это совсем не смущает. «Драмы мне хватает и в жизни», — заявила она.

Артемьева воплощает свою героиню настолько убедительно, что грань между съемочной площадкой и жизнью для артистки и ее близких не всегда очевидна. Она добавила, что в первую очередь это заслуга специалистов: «точный подбор актеров, прекрасный слог сценариста, удачно выставленная камера оператора».

Размышляя об Ольге, артистка разразилась откровенным постом в своем Instagram. «За всем этим защитным барьером, который окружает Ольгу, скрывается милая и отзывчивая женщина, которая любит свою семью и близких. Судьба моей героини в сериале никак не связана с судьбой моей личной жизни. Я совершенно другая», — написала она.

Поклонники Артемьевой подтвердили слова кумира. По их словам, личность Людмилы и ее персонаж действительно совершенно разные.

Актриса славится отменным чувством юмора, в отличие от героини сериала. Кроме того, она легко находит общий язык с людьми и смотрит на жизнь с оптимизмом.