Фильм нижегородского режиссера победил на престижном международном фестивале

фото YouTube кадрФильм нижегородского режиссера победил на престижном международном фестивалеИзвестного режиссера, нижегородца Андрея Маркова отметили на престижном международном конкурсе. Фильм «Прощание» победил в номинации «Лучший сценарий» на фестивале «Мы вместе — 2018», который проходил в Турции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Фильм «Прощание» снят в жанре притчи. Он рассказывает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю молодой пары, о надежде, о жертвах и о правильном выборе.

Отмечается, что кинокартина стала дебютной для всей актерской команды. В Нижегородской области фильм демонстрировался несколько раз.

В фестивале приняли участие режиссеры из России, Азербайджана, Индии, Узбекистана, Киргизии и Эстонии.