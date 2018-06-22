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Фильм нижегородского режиссера победил на престижном международном фестивале
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Фильм нижегородского режиссера победил на престижном международном фестивале 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото YouTube кадрФильм нижегородского режиссера победил на престижном международном фестивалеИзвестного режиссера, нижегородца Андрея Маркова отметили на престижном международном конкурсе. Фильм «Прощание» победил в номинации «Лучший сценарий» на фестивале «Мы вместе — 2018», который проходил в Турции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Фильм «Прощание» снят в жанре притчи. Он рассказывает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю молодой пары, о надежде, о жертвах и о правильном выборе.
Отмечается, что кинокартина стала дебютной для всей актерской команды. В Нижегородской области фильм демонстрировался несколько раз.
В фестивале приняли участие режиссеры из России, Азербайджана, Индии, Узбекистана, Киргизии и Эстонии.
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