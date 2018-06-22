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Алова и Наумова затерроризировали тараканы
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Алова и Наумова затерроризировали тараканы 

Рамблер 11 часов назад
Задумывая снять фильм по пьесе Михаила Булгакова «Бег», режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов не предполагали, что самой большой сложностью для них станут тараканы. В ленте присутствует эпизод с тараканьими бегами, и он стал сущим мучением для съёмочной группы. Сначала провели «пробы» для насекомых и даже дали каждому участнику бегов своё имя. После пригласили специалистов-дрессировщиков, которые брались подготовить тараканов к бегам. Для этого они забрали их и стали откармливать витаминами. Процесс подготовки шёл вполне успешно, но, когда начали снимать сцену, произошёл казус: как только включили свет, тараканы сразу же разбежались. Так повторялось дубль за дублем. Режиссёры были в отчаянии и даже подумывали об искусственных тараканах, но по тем временам это было слишком дорогим удовольствием. Выкинуть сцену из картины было нельзя, поскольку она была важным элементом действия, демонстрировавшим ужасающее положение белых эмигрантов. Спас ситуацию один из членов съёмочной группы, который вспомнил, что домашние тараканы при включении света стремятся спрятаться в темноту. На бильярдном столе, где снимали тараканьи бега, установили ящики с заслонками; туда-то тараканы и стали убегать, когда над столом включали свет. В результате сцену наконец-то сняли.
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