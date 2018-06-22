Интересные события в Москве 22, 23 и 24 июня

Поподпевать любимым «Гагарину» и «Платью в горошек» вместе с группой «Ундервуд», посмотреть фильм о первом мэре Петербурга или узнать, как проходил первый чемпионат мира по футболу в 1930 году. Эти и другие события выходные, на которые стоит обратить внимание.

Фильм «Дело Собчака»

Спектакль «Сказки Пушкина»

Концерт группы «Ундервуд»

Отличный способ провести пятницу — сходить на концерт группы «Ундервуд» в клуб «16 тонн». Будут любимые песни нулевых от «Гагарина» до «Парабеллума» и «Платья в горошек». Начало концерта в 20:00, стоимость билетов — от 1200 рублей.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»

Фильм «Эскобар»

Байопик о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре наконец вышел в прокат. В основе фильма — мемуары журналистки Вирджинии Валехо (ее играет Пенелопа Крус ), которая была любовницей Эскобара (его роль исполняет Хавьер Бардем ). Режиссера картины критиковали за излишнюю романтизацию Эскобара, известного как один из самых жестоких преступников XX века и в конце концов застреленного колумбийскими полицейскими в результате спецоперации. Тем не менее — кино скорее, конечно, про криминальную, но любовь.

Спектакль «Ленинградка»

Спектакль «Ленинградка» — это кукольная история о девочке Вале, которая остается одна в холодной квартире в блокадные годы. Дом разрушен, и единственное прибежище девочки — это шкаф. Спасает ее маленький домовенок, который приносит ей кружку молока и отвоевывает у крысы кусочек хлеба. История рассказана двумя планами — на киноэкране, с использованием кадров военной хроники, и на сцене. А еще там звучат песни группы «Сплин». Спектакль покажут 22 июня в 19:00 в театре кукол имени Образцова. Стоимость билетов — 1001 рубль.

Выставка «Первый чемпионат мира по футболу. 1930 год»

В период проведения в России мундиаля самое время вспомнить о том, а как он проходил когда-то. В Мультимедиа Арт Музее 22 июня открывается фотовыставка, посвященная чемпионату мира по футболу, проходившему в 1930 году. В экспозиции представлены кадры, как проходил мундиаль в Уругвае. В частности, зрители смогут увидеть фотографии, плакаты, пригласительные билеты и футбольные атрибуты из собрания Центра фотографии города Монтевидео и Музея футбола. Стоимость входного билета — 500 рублей.