Детский магазин Мульт

В Москве открылся любопытный по формату детский магазин, где собраны игрушки и детские товары, созданные по самым популярным российским анимационным фильмам и сериалам. С магазинных полок на ребят приветливо смотрят Ми-ми-мишки, Лунтик, Фиксики и Барбоскины, Маша и Медведь, девочки-волшебницы из мультфильма «Сказочный патруль», а также персонажи из мультиков «Три богатыря», «Бумажки», «Дракоша Тоша», «Смешарики» и еще множество других героев из любимых мультфильмов.

Тут можно выбрать в подарок куклу, мягкие игрушки, книги, конструкторы, пазлы, канцелярские товары и многое другое, мимо чего не пройдет ни один ребенок.