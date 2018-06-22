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Детский магазин Мульт
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Детский магазин Мульт 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
В Москве открылся любопытный по формату детский магазин, где собраны игрушки и детские товары, созданные по самым популярным российским анимационным фильмам и сериалам. С магазинных полок на ребят приветливо смотрят Ми-ми-мишки, Лунтик, Фиксики и Барбоскины, Маша и Медведь, девочки-волшебницы из мультфильма «Сказочный патруль», а также персонажи из мультиков «Три богатыря», «Бумажки», «Дракоша Тоша», «Смешарики» и еще множество других героев из любимых мультфильмов.
Тут можно выбрать в подарок куклу, мягкие игрушки, книги, конструкторы, пазлы, канцелярские товары и многое другое, мимо чего не пройдет ни один ребенок.
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