Что стало с персонажами мультфильмов

Некоторые мультипликационные фильмы по популярности превосходят кинохиты. Нарисованные герои влюбляют в себя целые поколения, но при этом сами с годами меняются, порой весьма существенно. Так произошло и с этими персонажами.

1. Сериал «Симпсоны» — один из самых известных в мире. Сюжет не предполагает, что персонажи растут или взрослеют, однако они всё-таки поменялись. Сравните первые выпуски «Симпсонов», вышедшие в 1987 году, и сегодняшние, и вы сразу заметите разницу.

2. Самый узнаваемый анимационный герой — Микки Маус. Официальный день рождения Микки Мауса — 18 ноября 1928 года. За 90 лет мышонок слегка преобразился.

3. Сериал «Южный парк» начали создавать 20 лет назад. Первый эпизод с персонажами «Южного парка» вышел ещё раньше, и там их можно опознать с большим трудом.

4. Мультфильм «Шрек», представленный в 2001 году, впервые в истории кинематографа получил премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. В комиксах, по мотивам которых создали мультфильм, Шрек куда менее привлекателен.

5. Сериал My Little Pony стартовал в 2010 году. Однако истории про милых лошадок снимали и раньше, а прообразом героев стали игрушки, которые начали выпускать в восьмидесятых годах. Попробуйте понять, что общего у них и нынешних персонажей сериала.