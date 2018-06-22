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Недетские секреты «Улицы Сезам»
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Недетские секреты «Улицы Сезам» 

Рамблер 34 минуты назад
Детская развлекательная программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир в 1969 году. Изначально создатели хотели, чтобы с помощью программы дети из неблагополучных семей получали те же образовательные возможности, что и их обеспеченные сверстники, но сегодня «Улицу Сезам» смотрят уже все малыши. Однако это передача не так проста, как кажется, и хранит массу мрачных секретов.
1. В семидесятых годах программу вёл забавны Рузвельт Франклин с торчащими чёрными волосами. Но его удалили из шоу, так как сочли, что он похож на афроамериканца.
2. В «Улице Сезам» есть персонаж с позитивным ВИЧ-статусом. В русскоязычной версии эта девушка появилась лишь в промо-ролике, но в выпусках для других стран она постоянно рассказывает об опасностях инфекции.
3. В 1992 году показали эпизод, в котором развелись родители одного из героев шоу. Это вызвало бурю негативных эмоций у родителей юных зрителей: малыши измучили родителей вопросами, что будет с персонажами. После руководители шоу приняли решение больше никогда не упоминать разводы в программе.
4. Берт и Эрни (в русской версии Влас и Еник) — постоянные участники шоу. Они живут в одно квартире, из чего зрители стали подозревать их в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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