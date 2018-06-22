Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом 

Опубликован первый трейлер боевика «Расправа», где главные роли исполнили Брюс Уиллис и Фрэнко Грилло. Режиссером фильма выступает Брайан А Миллер, а за сценарий отвечает Брюс Хаммонс.
В центре сюжета — банковский менеджер Джейкоб, за которым охотится преступник, убивший его коллегу. Чтобы ему отомстить, Джейкоб решает объединиться со своим соседом, который когда-то работал в полиции. Однако, чтобы они ни делали, убийца всегда на шаг впереди…
В фильме также снимались Джонатон Шек, Оливия Калпо, Натали Юра, Тайлер Джон Олсон, Уасс М. Стивенс и Колин Эглсфилд. Мировая премьера «Расправы» назначена на 30 августа 2018 года.