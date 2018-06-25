Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана

Джеки Чан — актёр, сценарист, режиссёр, продюсер и каскадёр. В фильмах, где он снимается, добро неизменно побеждает зло, а юмор и трюки в исполнении Джеки придают им особый шарм. Чан никогда не пользовался услугами дублёров, все трюки на съёмочной площадке он выполняет сам. Из-за этого с ним отказываются работать страховые компании и, вероятно, они правы, ведь Джеки неоднократно получал на съёмках травмы. Эти фильмы могли стать последними для актёра.

1. «Проект А» 1983 года. В одной из сцен актер висел и циферблате огромных часов и сорвался. С высоты в 6 этажей Джеки упал, прорвав несколько прикрывающих окна тентов, и приземлился прямо на голову. При падении он повредил позвоночник.

2. «Полицейская история» 1985 года. В сцене, когда Чан прыгнул на шест, украшенный электрогирляндой, От лампочек шест сильно разогрелся, поэтому когда актёр спустился по нему вниз, на его руках были ожоги.

3. «Доспехи бога» 1986 года. Артисту предстояло прыгнуть со стены замка на растущее поблизости дерево. Но Джеки сорвался и упал на камни, сломав череп. Осколок кости вошёл в мозг, так что врачи вставили в череп металлическую пластину.

4. «Кто я?» 1998 года. Джеки нужно было съехать по стеклянной наклонной стене небоскрёба «Виллемсвёрф» в Роттердаме. У артиста не было ни страховки, ни помощников. Спуск занял 45 секунд, но в конце Джеки чуть не свалился, лишь случайно удержавшись за оказавшийся рядом уступ.