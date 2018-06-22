В Челябинске под открытым небом покажут нетленку с Андреем Мироновым «Будь моим мужем»

Елена Проклова. В летнем кинотеатре под открытым небом в парке Гагарина продолжают показывать легендарное советское кино. В эту субботу в летнем театре всех желающих зовут на бесплатный сеанс фильма «Будьте моим мужем». Главные роли в картине 1981-го года исполнили Андрей Миронов

— Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве… мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребенком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя ее мужа для поселения в частном секторе, — сообщают в аннотации к фильму.

Помимо, фильма для зрителей подготовили развлекательную программу. Напомним, что еженедельные кинопоказы по субботам устраивают в рамках проекта «Кинолето Ретро FM», которому уже четвертый год. В парке на свежем воздухе на большом экране крутят ленты 1960-1980-х годов. Сеансы продлятся до сентября: за это время запланировали посмотреть «Будьте моим мужем», «Гардемарины, вперед!», «Мимино», «Полосатый рейс», «Собачье сердце», «Ищите женщину», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Спортлото-82», «Мэри Поппинс, до свидания».

Завтра, 23 июня, на «Будьте моим мужем» ждут всех желающих в 21:00 в летнем театре парка.