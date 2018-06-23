Биография и личная жизнь Александра Абдулова

Невероятно популярный актер советского кино Александр Абдулов сыграл множество запоминающихся ролей в кино. Каким же был при жизни Александр Абдулов, чем запомнилась зрителю его биография и что было покрыто тайной в его личной жизни. ​

Детство

Будущий покоритель женских сердец появился на свет 29 мая 1953 года. Его родиной стал город Тобольск, расположившийся в Тюменской области. Александр выходец из семьи театралов. Его отец Гавриил Данилович служил в тобольском театре режиссером. Маму Александра звали Людмила Александровна. Она работала гримером в том же театре. У маленького Саши было два старших брата Роберт и Владимир.

Людмила Александровна была второй женой отца. Так случилось, что в послевоенное время первая супруга Гавриила и его сын от первого брака бесследно исчезли. Александр Гавриилович так и не узнал до конца своих дней, где и при каких обстоятельствах пропал его брат по отцу.

yandex_ad_1 Александр Абдулов дебютировал в театре когда ему исполнилось 5 лет. Он великолепно сыграл театральную постановку в ферганском драматическом театре, куда семья переехала в 1956 году. Каких-либо амбиций по поводу актерской карьеры Абдулов не испытывал. Он больше стремился к спортивному поприщу и даже получил в свое время звание кандидата в мастера спорта по фехтованию, что пригодилось в дальнейшей его кинокарьере.

Саша очень любил музыку, прекрасно играл на гитаре и пел. Он даже придумал себе хобби, в виде изготовления гитар из подручных материалов, что у него великолепно получалось. Абдулов Александр был истинным поклонником группы Beatles и на каждом углу исполнял их композиции. В его дальнейшей биографии и личной жизни неспокойный характер Абдулова не всегда приносил ему удачу.

Абдулов рос непослушным ребенком, настоящим бунтарем, не укладывающимся в рамки советского времени. За это ему частенько доставалось от старших братьев. Став подростком, он постоянно нарывался на неприятности в виде драк, разбирательств и прочих поступков.

Окончив школу, Александр сделал попытку поступить в театральное училище имени Щепкина. Но его попытка не увенчалась успехом. Приехав обратно в Фергану, будущий актер поступил в педагогический институт на физкультурный факультет.

Наряду с учебой, Александр помогал отцу в театре и это сыграло определяющую роль в его дальнейшей карьере. Через короткий отрезок времени, после поступления в институт, юноша всё-таки решил попробовать свои силы в ГИТИСе.

Карьера

Путь начинающего актера не был простым. Он относился к себе достаточно самокритично и понимал, что ему предстоит долгая и тяжелая работа, чтобы занять свое место среди столичных актеров. Александр, пытаясь как-то устроить свою жизнь и карьеру, старался параллельно зарабатывать деньги физически тяжелым трудом.

Съемного жилья у него не было и ему приходилось жить в общежитиях и на квартирах друзей. Из ролей ему пока что доставалась только массовка.

В 1975 году в жизни Абдулова Александра, вернее в его биографии появился наставник, который протянул ему руку помощи. Забыв о личной жизни, актер ударился в профессию. Талантливого молодого человека заметил Марк Захаров . По его приглашению будущий актер пришел в «Ленком», где ему предоставили роли в различных постановках.

yandex_ad_2 Театр Захарова стал для Абдулова тем светом в окошке, которого ему так не хватало. Он сыграл на сцене этого театра известные роли в «Юноне и Авось», «Варвар и еретик», за последнюю из которых артист получил престижную награду «Хрустальный Турандот». Долгие годы своей жизни Абдулов посвятил своему любимому театру, без которого он не мог жить полноценной жизнью.

В 1993 году Александр Абдулов стал заниматься благотворительностью. Он организовывал определенные мероприятия, доход от которых направлялся на благие цели. С его помощью была отреставрирована церковь, которая находилась рядом с театром «Ленком». Основная часть доходов с концертов, организованных актером, уходила в фонды детских домов.

Александр Абдулов в кинематографе

Играть в кино актер стал в 70-х годах. Высокий красавец с мягким голосом получил свою долю популярности за роль в фильме «Обыкновенное чудо», постановщиком которого был Марк Захаров. А через год актера можно было увидеть в ленте «С любимыми не расставайтесь». После получения известности работы в фильмах пошли чередой.

"Формула любви".

"Тот самый Мюнхгаузен".

"Тайны мадам Вонг".

"Десять негритят".

"Гардемарины вперед!" и другие.

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Исключительность Абдулова Александра в его творческой биографии состояла в том, что он не придерживался в своей работе определенных жанров. Он был всегда и везде на высоте, неважно была ли это личная жизнь или работа. Он мог успешно играть как в исторических картинах, так и в комедиях.

Прекрасно получались у Абдулова фильмы детективного и романтического жанра. Александра ценили еще и за то, что все опасные трюки он выполнял самостоятельно и в его карьере было несколько призов за отличную работу каскадера. Он был очень развит физически, что давало ему преимущество среди актеров.

Режиссура

За свою недолгую, но насыщенную жизнь Александр попробовал стать не только актером, но и режиссером. Его популярной режиссерской работой стал музыкальный фильм по мотивам сказки «Бременские музыканты».

Личная жизнь

Красивая внешность Абдулова Александра, в чьей биографии были отмечены имена самых красивых женщин и чья личная жизнь всегда бурлила эмоциями, была его визитной карточкой. Советская пресса писала про различные романы Александра с разными по статусу женщинами.

В любых отношениях важна стабильность, чего не мог дать актер своим женщинам. Он был рожден под знаком Близнецы и его двойственная натура, пылкий характер и вечные терзания не делали его самым стабильным спутником жизни.

Его первую любовь звали Таней. Их отношения начались в 70-х годах и молодой страстный Абдулов не смог стать девушке достойной парой. Их отношения были страстными, но недолгими. Девушка была танцовщицей, которая после расставания с молодым человеком уехала за границу. Актер старался со всеми своими бывшими пассиями оставаться в хороших отношениях.

Первыми настоящими отношениями можно считать роман артиста с Ириной Алферовой . Абдулов знал ее с 1976 года, со времен съемок фильма «С любимыми не расставайтесь».

И вся романтика героев ленты плавно перетекла в настоящую жизнь. Они стали самой красивой парой на телевидении времен СССР. Но не все было так просто в отношениях талантливых актеров.

Ирина на момент начала семейной жизни с Абдуловым была в положении от другого мужчины. Пара старалась держать этот секрет втайне. У Ирины родилась дочь, которую супруги назвали Ксенией. Актер воспитывал девочку как свою, вкладывая в нее все свое нерастраченное отцовское тепло. Когда Ирина рассталась с Александром, тот не переставал поддерживать свою дочь. Прожили супруги 14 лет вместе, но не смогли сохранить семейный очаг из-за любовных похождений Александра и его непостоянного характера.

Следующие отношения Абдулова Александра в его биографии появились, когда он познакомился с девушкой по имени Лариса . Личная жизнь с Ларисой Штейнман была бурной. Их роман длился два года, после чего любвеобильный артист решил закрыть тему их отношений.

Восемь лет народный артист жил с балериной Галиной Лобановой. Они вместе построили загородный дом, прошли через все трудности со здоровьем Александра. Их дом был гостеприимным, куда приезжали все друзья артиста. Живя с Галиной, Абдулов был связан с Алферовой клятвой перед Богом

После расставания с Галиной, Абдулов, как и в предыдущих отношениях, оставил имущество своей жене. Сам актер жил в этот период где придется. Уход от жены артист сильно переживал, что сказалось на его внешности и здоровье.

Следующей фактической женой актера стала Юлия Мешина. Она стала для мужчины отдушиной и тем стимулом, ради которого стоит жить. Абдулов уже находился в возрасте, но влюбился в девушку, как мальчишка. Юлия бросила своего супруга ради Александра, который после развода своей избранницы полетел за ней в Одессу. В 2006 году влюбленные расписались без присутствия журналистов и прочих чужих людей. Весной в 2007 году Юлия подарила актеру дочь, которую счастливые супруги назвали Женей.

Смерть

В возрасте 54-х лет Абдулова Александра положили на операцию из-за прободной язвы. В его биографии уже был похожий период жизни, когда состояние здоровья перечеркнуло личную жизнь. Организм артиста на этот раз дал сбой и почти сразу после операции у Абдулова стало останавливаться сердце.

Его перевели в реанимационное отделение, где он провел шесть суток. Каких-либо улучшений за это время не наступило и было принято решение перевести актера в кардиологический московский центр. Такое перемещение только усугубило состояние артиста и его пришлось срочно транспортировать в Израиль.

Врачи поставили диагноз рак легких четвертой степени. Полгода затяжного тяжелого состояния и безуспешного лечения привели к смерти актера утром 3 января 2008 года.

Умер Абдулов в хирургическом центре имени Бакулева. Прощались с народным любимцем в его родном «Ленкоме», а похороны народного артиста прошли на Ваганьковском кладбище.