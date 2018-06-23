Нина Чусова: Все люди — хорошие, но заблуждающиеся

— Нина, как возникла идея поставить пьесу Михаила Старицкого «За двумя зайцами» на сцене музыкального театра фольклора «Русская песня»?

— Это не первая моя постановка в театре «Русская песня» как режиссера. Художественный руководитель театра Надежда Бабкина однажды сказала: «А почему бы нам не поставить „За двумя зайцами“?». Признаюсь, что сначала я скептически восприняла эту идею. Все мы знаем и любим знаменитый советский фильм с Олегом Борисовым в главной роли, и сложно конкурировать с образами, которые уже созданы на экране и живут в наших сердцах столько лет. Но Надежда Георгиевна сказала: «А давайте, попробуем?». Я написала свой сценарий по мотивам пьесы Старицкого, в котором убрала некоторых персонажей и действие переместила из Киева в южный портовый город.

— Что еще Вы привнесли в постановку?

— Я решила смешать украинский фольклор с южным российским, добавив что-то турецкое. На юге России живут люди разных народов и культур. Мне кажется, что такой спектакль уместен на сцене Театра русского фольклора.

— Насколько актуальна история, рассказанная в XIX веке классиком украинской драматургии Михаилом Старицким?

— Я назвала эту комедию «антикризисной». Погоня за златом, доходным местом, успехом в карьере — разве это не про нас? Но в спектакле мы намерены сказать, что счастье не в богатстве, а в дружбе, в любви, и что в итоге побеждает свет. А все ложные приоритеты, как правило, приводят к печальному финалу. Впрочем, в нашем спектакле нет плохих героев. Все люди — хорошие, но заблуждающиеся.

— Девица Проня в Вашей постановке не только некрасива и бездуховна, но и пьет портвейн, ругается матом. Зачем вы наделили ее пороками?

— Проня — этакая представительница современной «золотой молодежи», которая пьет, гуляет за папины деньги и не чувствует при этом угрызений совести. А разве не актуален ее жених — Голохвостов, который любой ценой хочет избавиться от долгов?

— Без денег в наше время никак не прожить. Думаете, что зритель поймет ваш посыл?

— Приоритеты все равно должны быть расставлены правильно. Если это происходит, то и деньги будут. А когда на первом месте — материальное, а на втором — духовное, то расплата неизбежна.

— На главную роль — охотника за богатым приданым — цирюльника Голохвостого — Вы пригласили своего однокурсника — Павла Деревянко. В интервью «ВМ» Павел рассказал, что во время учебы в ГИТИСе на своих репетициях Вы сильного его мучали и даже ломали…

— Паша немного преувеличивает. Наш тандем с Деревянко — со студенческой скамьи, и я помогала ему раскрыть его потенциал. Человек, особенно артист, не всегда готов показывать все свои «внутренности», поэтому приходится заставить его доставать из себя боль, слезы, радость — настоящие эмоции. Иногда возникала необходимость обидеть Пашу, расстроить, вызвать гнев, чтобы обнаружить в нем эти качества и выпустить наружу. Впрочем, так делают все режиссеры. Когда я была актрисой и плакала, потому что у меня не получалась роль, режиссер не только не обращал на это внимания, но и делал так, чтобы я плакала еще сильнее.

— В Вашем спектакле играют актеры разных школ, разных театров. Как Вы добиваетесь с ними ансамблевой игры?

— Работать с приглашенными из разных театров артистами интересно. Режиссер — как художник, который работает в разных техниках.

— Нина, как Вы думаете, есть что-то общее между Олегом Борисовым, сыгравшим Голохвостого в фильме «За двумя зайцами» и Павлом Деревянко?

— Трагическое и комическое находится рядом в обоих актерах. Такое ощущение, что таких людей, как Олег Борисов и Павел Деревянко, давно знаешь, и они — родные, свои. У Станиславского есть понятие «лучеиспускание»: и Олег Борисов, и Паша Деревянко обладают этим даром — «Солнца».

— Интересно ли Вам работать с молодыми артистами — вчерашними выпускниками?

— Очень. У молодых такой накал, что оголенный нерв, абсолютное бесстрашие. В них есть внутренняя свобода, которая и пугает, и радует. У молодых артистов много новой энергии, которая необходима современному театру.