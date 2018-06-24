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Фильм-победитель московского фестиваля показали тбилисскому зрителю
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Фильм-победитель московского фестиваля показали тбилисскому зрителю 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Премьера фильма «Запах хлеба» грузинского режиссера Георгия Герсамия состоялась в Тбилиси после недавнего триумфа в Москве. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошел премьерный показ
Фильм грузинского режиссера получил сразу две награды на Международном фестивале детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики «DetectiveFest» в Москве. Картина была признана лучшей в жанре короткометражных фильмов. Кроме того, исполнитель главной роли — Давид Герсамия, получил награду в номинации «антигерой».
Девятиминутный фильм рассказывает о цене за хлеб, которую платит каждый, принося буханку домой. В картине Георгия Герсамия одну из ролей сыграла актриса Нита Чхеидзе. Показу фильма предшествовал творческий вечер актрисы.
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