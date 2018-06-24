Максим Суханов: Работать со мной легко

Съемки фильма «Волшебник» завершились в Москве. Одну из главных ролей в картине сыграл Максим Суханов

В новом художественном фильме «Волшебник» режиссера Михаила Морскова популярный актер Максим Суханов снялся в роли рок-музыканта.

— Максим Александрович, для режиссера Михаила Морскова «Волшебник» — первая киноработа. Вы, известный и востребованный актер, не опасались давать согласие на участие в съемках фильма режиссера-дебютанта?

— Когда режиссер — человек творческий, да еще и выступает автором сценария к фильму, то для меня принципиального значения не имеет, дебютант он или не дебютант? Случается так, что недостаток опыта режиссера сказывается на технической составляющей картины, но на этом фильме работала очень хорошая команда, что гарантирует от серьезных ошибок.

— Некоторые известные артисты соглашаются на работу с молодыми режиссерами из-за желания помочь человеку снять первый фильм. Это не ваш случай?

— Я участвовал в работе над этим фильмом, потому что мне предложили достойную роль в хорошем сценарии. К тому же я первый раз играю рок-музыканта, мне это интересно, и для меня это главное.

— В «Волшебнике» вы сыграли музыканта, который испытывает творческий кризис…

— Не совсем так. Мой герой отказался писать песни, которые от него требовали продюсеры, и ушел из группы. Талант он не растерял, а вот средств к существованию у него нет.

— Среди ваших друзей есть рок-музыканты, общение с которыми помогло вам в работе над ролью?

— Понимаете, работа над каждой ролью — процесс индивидуальный, и в слова его «не завернешь». Разумеется, любая новая роль заставляет расширять информационное поле, интересоваться профессией героя, его окружением. Каждая новая работа в театре и в кино требует новых знаний.

— Фильм «Волшебник» — о ребенке с заболеванием ДЦП. Не видите ли вы пересечений с картиной Валерия Тодоровского «Страна глухих», где вы снимались?

— Я никогда не сравниваю свои роли, фильмы, в которых снимаюсь. Для меня каждая работа всегда начинается с «чистого листа».

— В картине два главных героя — рок-музыкант Фима и герой Семена Трескунова — мальчик Рома. Так кто из них главный «волшебник»?

— Получается, что они оба — волшебники. Да и саму ситуацию, описанную в картине, мне кажется, вполне можно назвать волшебной.

— Как вы считаете, в жизни есть место чудесам?

— Думаю, что они время от времени все-таки случаются. А разве кто-нибудь считает иначе?

— По сюжету «Волшебника» в вашего героя стреляют. Вы человек не суеверный, не боитесь умирать на съемочной площадке?

— Если бы мне по-настоящему было страшно, когда в меня стреляют на съемочной площадке, я уже наверняка ушел бы из кинематографа. Ведь, как правило, в каждой роли я погибаю. Правда, в этой картине мой герой остается жив.

— На спектакль Театра Вахтангова «Ветер шумит в тополях», где вы играете с Владимиром Вдовиченковым и Владимиром Симоновым , трудно купить билеты. А в премьерных спектаклях зрители вас скоро увидят?

— Если говорить о спектакле режиссера Римаса Туминаса «Ветер шумит в тополях», то он — один из моих самых любимых. А вот что касается премьерных постановок, то пять лет уже новых ролей в театре у меня нет.

— Возможно, с вами сложно работать?

— Работать со мной легко!

— Ваша старшая дочь Василиса, продолжательница актерской династии, с 2009 года тоже выходит на сцену Театра Вахтангова. Вас радуют ее успехи в профессии?

— Сейчас дочь сидит с моим внуком дома и на сцену не выходит.

— Как вам кажется, внук похож на вас?

— Очень похож!

СПРАВКА

По сюжету фильма некогда популярный рок-музыкант Фима (Максим Суханов), потеряв смысл жизни, влачит жалкое существование. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома (Семен Трескунов), страдающий ДЦП и мечтающий понравиться однокласснице Маше (Ангелина Стречина).

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