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Создатели сериала по мотивам «Ведьмака» готовятся к началу кастинга
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Создатели сериала по мотивам «Ведьмака» готовятся к началу кастинга 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Совсем «скоро» создатели сериала по мотивам «Ведьмака» начнут подбор актёров для ролей основных персонажей — об этом сообщила творческий руководитель проекта Лорен Хиссрич.
Однако авторы шоу отойдут от традиционного формата кастинга — обычно претенденты на роль зачитывают уже готовые сцены из финального сценария, однако команда «Ведьмака» решила пойти иным путём. Специально для прослушивания сценаристы написали полностью новые сцены, которые не попадут в сериал.
По словам Лорен, подбор актёров будет проходить по всему миру, а это повышает риск попадания в интернет спойлеров.
Поэтому, если в ближайшие несколько недель вы увидите витающие по сети сцены из сериала, — они вероятно окажутся настоящими. Но нет — в них не будет содержаться ни намёка на то, какие истории мы подготовили для шоу. Вы в безопасности… пока что.
Лорен Хиссрич
Шоураннер также опубликовала фотографию с тремя страницами сценария для кастинга — они написаны для претендентов на роль Геральта, Йеннифэр и Лютика.
Выход сериала ожидается в 2020 году, а первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Съемки пройдут в Восточной Европе.
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